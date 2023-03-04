احتفال جورجينا رودريغز وأبناء رونالدو بفوز النصر على الباطن (فيديو)

وأفلت النصر من هزيمة مذلة على أرضه أمام الباطن متذيل الترتيب بعدما سجل 3 أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 ويحافظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وبدا أن فريق كريستيانو رونالدو في طريقه لأول هزيمة في 2023 والثانية بالدوري هذا الموسم حين تأخر 1-صفر حتى الدقيقة 93، وبالتالي إهداء الصدارة للاتحاد الذي فاز على الخليج 3-صفر في وقت سابق اليوم.

ويحل النصر ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة المقبلة التي قد تؤثر في صراع اللقب.