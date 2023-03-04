احتفال جورجينا رودريغز وأبناء رونالدو بفوز النصر على الباطن (فيديو)
احتفلت جورجينا رودريغز صديقة كريستيانو رونالدو بفوز نادي النصر المثير على الباطن، في الدوري السعودي.
وسجل النصر 3 أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الباطن، ويحافظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
ونشرت جورجينا فيديو من خلال خاصية ""ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" وهي تحتفل بالفوز المثير مع أطفالها.
وأفلت النصر من هزيمة مذلة على أرضه أمام الباطن متذيل الترتيب بعدما سجل 3 أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 ويحافظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وبدا أن فريق كريستيانو رونالدو في طريقه لأول هزيمة في 2023 والثانية بالدوري هذا الموسم حين تأخر 1-صفر حتى الدقيقة 93، وبالتالي إهداء الصدارة للاتحاد الذي فاز على الخليج 3-صفر في وقت سابق اليوم.
ويحل النصر ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة المقبلة التي قد تؤثر في صراع اللقب.