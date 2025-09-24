ابنة ملياردير الزيتون.. من هي أجمل رئيسة نادٍ في العالم؟ (صور)

أصبح نادي تيرنانا من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (سيري C) فجأة الأكثر شعبية، لكن السبب لا علاقة له بكرة القدم نفسها، ولكن بسبب رئيسة النادي الجديدة.

فقد عيّن النادي الإيطالي كلوديا ريتزو، وريثة الملياردير البالغة من العمر 23 عامًا، رئيسة جديدة للنادي، لتصبح واحدة من أصغر الرؤساء في تاريخ كرة القدم، وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تيرنانا.

كلوديا، ابنة رجل الأعمال جيانلويجي ريتزو، خطفت الأنظار سريعًا بابتسامتها وأناقتها، وأثارت ضجة في أوروبا بعدما ورثت إدارة النادي عن عائلتها التي استحوذت مؤخرًا عليه.

وقبل دخولها عالم الكرة، كانت تدير مصنع عائلتها لإنتاج زيت الزيتون في صقلية.

دعم مفاجئ

اللافت أن المشجعين من خارج إيطاليا أعلنوا دعمهم المفاجئ للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كتب أحدهم على إنستغرام: "لم أسمع بتيرنانا من قبل، لكنني أصبحت مشجعًا مدى الحياة."

وأضاف آخر: "من اليوم أنا مشجع لتيرنانا." فيما مازح ثالث قائلًا: "كنت صغيرًا أشاهد مباريات تيرنانا فقط لأن جدتي كانت تشاهدها."

وانتشرت صورها في التدريبات وقاعة الاجتماعات، مرتدية قميصًا أنيقًا أسود مخططًا بالأبيض مع حذاء بكعب عالٍ، بسرعة، ولقبها المتابعون بـ "أكثر رئيسة نادٍ أناقة في العالم. بل إن بعض المشجعين يخططون لزيارة مدينة تيرني فقط لرؤيتها.

ورغم أن تيرنانا يحتل مركزًا متوسطًا في جدول المجموعة (B) من دوري الدرجة الثالثة، إلا أن شعبيته العالمية المفاجئة جعلته أحد أكثر الأندية حديثًا في الإعلام الرياضي.

أول تصريح بعد رئاستها للنادي

قام المنتج السينمائي ماسيمو فيريرو بتقديمها لوسائل الإعلام، وهو أيضًا الذي توسط في صفقة شراء عائلة ريتزو للنادي من المالكين السابقين، الأخوين داليساندرو.

وقالت كلوديا ريتزو في أول تصريحاتها: "يشرفني أن أتولى رئاسة نادٍ عريق مثل تيرنانا كالتشيو، في عامه المئوي. هدفنا بناء مشروع قوي، حديث وشفاف يضع الناس وقيم الرياضة في قلبه.. سنعمل بعزم لإعادة الحماس والفخر لجماهيرنا".

وأضافت: "خلال المفاوضات الأخيرة أُتيحت لي فرصة قيادة النادي بنفسي. أنا عاشقة لكرة القدم وهذه مسؤولية صعبة، لكنها أيضًا فرصة عظيمة".

واختتمت: "لدي فريق من الخبراء يدعمني، ومشروع الملعب الجديد مثير للغاية للمدينة والنادي. حتى الآن شاهدت الفريق فقط عبر التلفاز، لكنني كنت رياضية في الخماسي الحديث، ولدي شغف كبير بالرياضة وكرة القدم".