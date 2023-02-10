غالتييه يكشف موقف ميسي وحكيمي من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وأضاف: "نحن نعلم أهمية ميسي، مع غيابه سيتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة للحصول على هيكل فريق أكثر صلابة وأكثر إحكاما، من الواضح أن الذهاب إلى موناكو بدون ميسي أمر مزعج دائمًا".

وعما إذا كان سيغامر بالاعتماد على مبابي أمام بايرن ميونخ قال: "صحة اللاعب تأتي أولا، سأكون يقظا جدًا بشأن صحة اللاعب، خاصة وأن الموسم لا يزال طويلا".

وعن جاهزية أشرف حكيمي قال: "لا يوجد أي إزعاج، هناك تعب، لقد عمل أمس، إنه متاح لمباراة الغد".

وبسؤاله عن الإصابات قال مدرب باريس سان جيرمان: "الإصابات تحدث عندما تكون هناك سلسلة من المباريات، مع كأس العالم في منتصف الموسم ما يجعل الجسد متعبا، الأمر متروك لي لإيجاد الحلول".