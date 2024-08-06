نجم برشلونة يفاجئ الهلال بطلباته المالية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي، مع البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة الإسباني.

ويسعى نادي الهلال إلى التعاقد مع المهاجم البرازيلي، بعد أن باتت أيامه معدودة مع برشلونة في ظل خروجه من خطط المدرب الجديد هانزي فليك.

ويريد النادي الكتالوني الاستغناء عنه، حيث لم يُسجل برشلونة عقد روكي في الموسم الجديد برابطة الليغا حتى الآن، وسيعني خروجه من عباءة النادي توفير مساحة في سقف الرواتب.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة منفتح على انتقال اللاعب إلى الهلال، لكن اللاعب يرى أن العرض "منخفض".

وأوضحت: "نادي الهلال عرض على برشلونة الحصول على خدمات روكي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن برشلونة أوضح أنه سيبيع اللاعب بشكل نهائي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال عرض ما يقرب من 40 مليون يورو على برشلونة، وبالفعل وافق النادي الكتالوني على العرض.

كما قدَّم الهلال عرضًا جيدًا للغاية - أكثر من ضعف ما يتقاضاه في برشلونة - لكن اللاعب لا يفكر في الذهاب إلى هناك إلا إذا كان العرض المالي مرتفعًا إلى حد بعيد جدًّا.

ووفقًا للصحيفة، فإن الهلال يرى أن الأرقام التي طلبها روكي لا تتناسب مع خطط النادي، إذ لا ترغب الإدارة في دفع مبلغ بملايين الدولارات مقابل مهاجم لم يلعب سوى عدد قليل جدًّا من المباريات مع برشلونة.

واختتمت: "أنه مهاجم قد يكون أمامه مستقبل عظيم، لكن في الوقت الراهن يجب عليه إثبات ذلك، وحال إصراره على مطالبه المالية الكبيرة، ستتعطل الصفقة بالكامل".

وكان برشلونة ضم روكي في صيف 2023 قادمًا من باراناينسي البرازيلي في صفقة قُدّرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة، وسجل له هدفين.