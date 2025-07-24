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رياضة
خاص

بيراميدز ينقض على "هدف" الأهلي المصري

بيراميدز ينقض على "هدف" الأهلي المصري
أسامة فيصل مع لاعبي البنك الأهليالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 8:24 م

اقترب نادي بيراميدز من خطف الصفقة الأبرز في قائمة أهداف النادي الأهلي المصري، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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 وكان الأهلي يسعى لتعويض رحيل وسام أبو علي، الذي انضم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

الأهلي، رغم تعزيز صفوفه بضم محمد شريف القادم من الدوري السعودي، لا يزال يرغب في جذب مهاجم جديد، لكن منافسة بيراميدز الشرسة قد تحرمه من أحد أهدافه الرئيسة.

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 بيراميدز ينقض على هدف الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات جادة مع البنك الأهلي لضم أسامة فيصل، لكن  الأخير طلب الحصول على 70 مليون جنيه مصري، وهو ما وقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وقال مصدر، لـ"إرم نيوز"، إن بيراميدز دخل بقوة على خط المنافسة، للحصول على خدمات أسامة فيصل.

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 وأشار إلى أن بيراميدز استجاب للمطالب المالية للبنك الأهلي، كما وافق على شروط اللاعب الشخصية، مما يجعله على بُعد أيام من إعلان التعاقد.

واختتم تصريحاته بأنه من المتوقع أن تُحسم الصفقة نهائيًا خلال الأيام المقبلة.

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