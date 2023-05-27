الهولندي ألفريد شرودر مديرًا فنيًا للعين الإماراتي خلفًا للأوكراني ريبروف
أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميًا مع الهولندي ألفريد شرودر، وتعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوكراني سيرجي ريبروف.
الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين أعلن رحيله عن تدريب الفريق عقب الخسارة 2-1 في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية أمام الشارقة، اليوم السبت، وإنهاء الموسم دون أي لقب.
ورحل ريبروف عن العين ليتولى تدريب المنتخب الأوكراني.
وتولى ريبروف تدريب العين عام 2021 وقاد الفريق للفوز بلقبي الدوري وكأس الرابطة في الموسم الماضي.
لكنه خرج خالي الوفاض هذا الموسم بعد تتويج شباب الأهلي بدوري المحترفين، بينما فاز الشارقة بثلاثية كأس رئيس الإمارات والسوبر وكأس الرابطة.
وأصدر نادي العين بيانًا أعلن من خلاله تولي الهولندي ألفريد شرودر مسؤولية تدريب الفريق خلفًا لريبروف.
وقال العين في بيانه إن التعاقد مع ألفريد شرودر سيكون لمدة موسم واحد وهو 2023/2024.
من هو ألفريد شرودر؟
بدأ شرودر، وهو لاعب خط وسط سابق في الدوري الهولندي، مسيرته الاحترافية في فينورد عام 1991، قبل إنهاء مسيرته في العام 2009 عندما كان في صفوف فيتيس إرنهم، ليصبح مدربا مساعدا في النادي نفسه في العام ذاته، قبل أن ينتقل إلى تفينتي أنشخيدة حتى العام 2015.
وبعد فترة قضاها كمساعد في هوفنهايم الألماني، انتقل إلى أياكس، قبل العودة مجددا إلى هوفنهايم.
وفي العام 2020، انضم شرودر إلى مواطنه رونالد كومان كمساعد أيضا في برشلونة الإسباني، قبل أن يتولى منصبه مدربا لنادي كلوب بروغ.
وفي الموسم الماضي تولى شرودر تدريب أياكس أمستردام الهولندي، وأقيل من تدريب أياكس بسبب سوء النتائج، في يناير/ كانون الثاني الماضي.