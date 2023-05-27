الهولندي ألفريد شرودر مديرًا فنيًا للعين الإماراتي خلفًا للأوكراني ريبروف

الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين أعلن رحيله عن تدريب الفريق عقب الخسارة 2-1 في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية أمام الشارقة، اليوم السبت، وإنهاء الموسم دون أي لقب.

ورحل ريبروف عن العين ليتولى تدريب المنتخب الأوكراني.

وتولى ريبروف تدريب العين عام 2021 وقاد الفريق للفوز بلقبي الدوري وكأس الرابطة في الموسم الماضي.

لكنه خرج خالي الوفاض هذا الموسم بعد تتويج شباب الأهلي بدوري المحترفين، بينما فاز الشارقة بثلاثية كأس رئيس الإمارات والسوبر وكأس الرابطة.

وأصدر نادي العين بيانًا أعلن من خلاله تولي الهولندي ألفريد شرودر مسؤولية تدريب الفريق خلفًا لريبروف.

وقال العين في بيانه إن التعاقد مع ألفريد شرودر سيكون لمدة موسم واحد وهو 2023/2024.