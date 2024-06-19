حسام حسن يمنح نجم الأهلي المصري قبلة الحياة

منح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، "قبلة الحياة" بعدما أعاده للمشاركة أساسيا مع الفراعنة في المواجهتين الأخيرتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، رغم توقع العديد من المحللين أن يشارك مصطفى شوبير، حارس الأهلي، باعتباره الأجهز فنيا خلال الفترة الماضية.

ويعد الشناوي الحارس الأول للمنتخب المصري على مدار السنوات الماضية، كما شارك في منافسات كأس العالم 2018.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة كاب فيردي في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي في كوت ديفوار؛ ما منح الفرصة لمصطفى شوبير لكي يحصل على مكانا أساسيا في حراسة عرين الأهلي المصري وأجاد اللاعب بالفعل وقدم مستوى مميزا، وقاد الفريق الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا؛ ما جعل بعضهم يتحدث على أن شوبير يجب أن يستمر أساسيا ويجلس له الشناوي احتياطيا.

وتعرض بالفعل الشناوي للانتقادات بعد مشاركته أمام بوركينا فاسو واستقبال شباك المنتخب المصري لهدف رغم الفوز في النهاية (2-1)، ولكن حسام حسام دافع عن لاعبه، قائلا: "لقد تحدثت مع مصطفى شوبير وقلت له أنت المستقبل، ويجب أن أشكر الشناوي، لقد حاول في كرة الهدف، كما أنقذ انفرادا في الدقائق الأخيرة كان كفيلا أن يضيع مشوارنا في التصفيات".