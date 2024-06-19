حسام حسن يمنح نجم الأهلي المصري قبلة الحياة
منح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، "قبلة الحياة" بعدما أعاده للمشاركة أساسيا مع الفراعنة في المواجهتين الأخيرتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، رغم توقع العديد من المحللين أن يشارك مصطفى شوبير، حارس الأهلي، باعتباره الأجهز فنيا خلال الفترة الماضية.
ويعد الشناوي الحارس الأول للمنتخب المصري على مدار السنوات الماضية، كما شارك في منافسات كأس العالم 2018.
وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة كاب فيردي في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي في كوت ديفوار؛ ما منح الفرصة لمصطفى شوبير لكي يحصل على مكانا أساسيا في حراسة عرين الأهلي المصري وأجاد اللاعب بالفعل وقدم مستوى مميزا، وقاد الفريق الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا؛ ما جعل بعضهم يتحدث على أن شوبير يجب أن يستمر أساسيا ويجلس له الشناوي احتياطيا.
وتعرض بالفعل الشناوي للانتقادات بعد مشاركته أمام بوركينا فاسو واستقبال شباك المنتخب المصري لهدف رغم الفوز في النهاية (2-1)، ولكن حسام حسام دافع عن لاعبه، قائلا: "لقد تحدثت مع مصطفى شوبير وقلت له أنت المستقبل، ويجب أن أشكر الشناوي، لقد حاول في كرة الهدف، كما أنقذ انفرادا في الدقائق الأخيرة كان كفيلا أن يضيع مشوارنا في التصفيات".
غضب الشناوي
ما يدل أن ما حدث والتصريحات المتبادلة بشأن جلوس الشناوي احتياطيا لشوبير أغضبت قائد الأهلي المصري، هو ما قاله في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة بوركينا فاسو: "أشعر بحزن شديد، لأن الجميع انشغل بمن سيشارك أساسيًا أو يجلس بديلًا، ولم يوجه لي أحد التهنئة على عودتي سالمًا من إصابة قوية".
وأكد الشناوي أن اللاعبين الكبار يجب دعمهم بعد إصابات قوية ومواقف صعبة، موضحًا أنه لم يعد يفكر في هذا الأمر، وكل تركيزه ينصب على منتخب مصر.
ووجه الشناوي، الشكر للجهاز الفني على الثقة في قدراته بعد فترة غياب طويلة استمرت لمدة 4 أشهر، مؤكدًا أنه كان جاهزًا للمشاركة ويتدرب بقوة في الفترة الماضية.
العودة للأهلي
ومع عودة اللاعبين الدوليين لفريق الأهلي توقع الجميع أن يستمر مارسيل كولر على نهجه بالدفع بمصطفى شوبير في المباريات ويعيد الشناوي احتياطيا، ولكن كولر سار على نهج حسام حسن ليدفع بالشناوي في حراسة عرين الفريق الأحمر خلال المباريات الماضية أمام فاركو والاتحاد السكندري.
وهو ما أثار استغراب الجميع، حيث تم توجيه سؤال للمدرب السويسري بإمكانية عمل تدوير في مركز حراسة المرمى، ليؤكد: "لا يوجد تدوير في مركز حارس المرمى للأهلي، محمد الشناوي حارس مصر الأول ومن الطبيعي أنه عندما يعود من الإصابة أن يشارك في المباريات".
وتابع: "محمد الشناوي قائد الأهلي وهذا لا يمنع أن مصطفى شوبير حارس المستقبل وقدم مستويات عظيمة خلال الموسم الجاري، وسأتحدث مع الثنائي وأنظر لما هو الأفضل للفريق بالفترة المقبلة".
عروض سعودية
ودارت عدة أحاديث الفترة الماضية بشأن إمكانية رحيل الشناوي للدوري السعودي، حيث أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن إدارة الوحدة السعودي ترغب في التعاقد مع حارس الأهلي، الذي يمتد تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل.