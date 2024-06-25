ميسي يفاجئ المشجعين في عيد ميلاده (فيديو)

يذكر أن ميسي احتفل أمس الاثنين بعيد ميلاده الـ37، إذ شهدت مسيرة النجم الأرجنتيني العديد من الجوائز والبطولات، أهمها قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وبطولة "كوبا أمريكا" في 2021.

وحطم ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا، ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضي.