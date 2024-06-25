ميسي يفاجئ المشجعين في عيد ميلاده (فيديو)
فاجأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، جماهير منتخب بلاده، وذلك خلال احتفالات أسطورة التانغو بعيد ميلاده الـ37.
أمس الاثنين، أكمل ليونيل ميسي عامه السابع والثلاثين بعد مشوار حافل بالإنجازات في عالم الساحرة المستديرة.
ويتواجد ميسي حاليًّا مع منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
واحتشد عدد كبير من محبي ميسي حول فندق إقامة منتخب الأرجنتين، وذلك للاحتفال بعيد ميلاد بطل مونديال 2022.
وهتف المتواجدون بكثرة لميسي بمناسبة عد ميلاده، ليفاجئهم النجم الأرجنتيني، ويخرج لهم من شباك غرفته، ويلوح لهم في مبادلة للتحية.
وقام أحد أعضاء بعثة منتخب الأرجنتين بتوزيع الكعك على الجماهير المتواجدة حول فندق الإقامة، للاحتفال بعيد ميلاد ميسي.
يذكر أن ميسي احتفل أمس الاثنين بعيد ميلاده الـ37، إذ شهدت مسيرة النجم الأرجنتيني العديد من الجوائز والبطولات، أهمها قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وبطولة "كوبا أمريكا" في 2021.
وحطم ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا، ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضي.