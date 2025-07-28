درس رونالدو.. 5 حلول لإنقاذ ميركاتو الهلال والأهلي

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يجلب معه الأهداف والألقاب لنادي النصر فحسب، بل جلب أيضًا عقلية احترافية وواقعية انعكست على سوق انتقالات الفريق.

ففي الوقت الذي لا تزال فيه أندية كبرى تطارد أسماء خيالية يصعب تحقيقها، تحرك النصر بحسم وذكاء لتدعيم صفوفه بأهداف مدروسة ومتاحة، مدركًا أن عامل الوقت هو الأهم مع بقاء شهر واحد فقط على إغلاق الميركاتو الصيفي.

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هذا الدرس في الواقعية يجب أن يصل إلى الهلال والأهلي، اللذين باتا في سباق مع الزمن لتصحيح مسارهما وتلبية طموحات الجماهير بصفقات مؤثرة بدلًا من الأحلام البعيدة.

وفيما يلي، نستعرض 5 حلول واقعية ومُدقّقة يمكنها إنقاذ موسم انتقالات القطبين.

جيوفاني دي لورينزو

يمثل قائد نابولي الإيطالي، جيوفاني دي لورينزو، الحل الأمثل لأزمة مركز الظهير الأيمن في النادي الأهلي، لما يمتلكه من خبرة دولية وشخصية قيادية فذة أثبتها بحمله شارة القيادة في فريقه والفوز باليورو مع منتخب بلاده.

وتكمن واقعية الصفقة في التقارير الإيطالية المؤكدة التي تتحدث عن رغبة اللاعب نفسه في خوض تحدٍ جديد وتوتر علاقته بالإدارة، وهو ما يفتح الباب أمام الأهلي لحسم صفقة استراتيجية مع نادٍ قد يفضل تحقيق استفادة مادية على إبقاء قائد الفريق ضد رغبته.

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إيدرسون

لسد ثغرة الوسط في الأهلي، يبرز اسم لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون، القلب النابض لفريق أتالانتا الإيطالي، هو المحارب الذي سيمنح وسط الأهلي صلابة استثنائية ويحرر فرانك كيسيه - لو استمر مع الأهلي - للقيام بأدوار هجومية، بفضل مجهوده الوفير وقدرته الهائلة على استخلاص الكرة.

وتعتبر سياسة نادي أتالانتا الواضحة في بيع أبرز نجومه لتحقيق أرباح مالية هي المفتاح لإتمام هذه الصفقة، حيث يُعد إيدرسون الأصل الأعلى قيمة حاليًا، وسيكون من الصعب على إدارة النادي الإيطالي مقاومة عرض سعودي ضخم.

داني أولمو

بالنسبة للهلال، يمثل النجم الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة، صفقة "الجوكر" المثالية لخط الوسط الهجومي.

فهو لاعب مبدع قادر على اللعب كصانع ألعاب أو على الأطراف، ويتميز برؤيته الثاقبة وقدرته على خلق الفرص.

أزمة برشلونة المالية الطاحنة هي ما تجعل الصفقة ممكنة، حيث تحتاج الإدارة الكتالونية لبيع نجم كبير لتحقيق التوازن المالي، وتقديم الهلال لعرض ضخم سيضعهم أمام خيار لا مفر منه لإنقاذ ميزانيتهم.

كينغسلي كومان

لإضافة السرعة والخبرة العالمية على أطراف هجوم الهلال، يظهر اسم الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ الألماني.

"ملك البطولات" كما يُلقب، يمتلك سرعة خارقة وقدرة على حسم المباريات الكبرى. واقعية الصفقة تنبع من أن بايرن ميونخ يقوم حاليًا بعملية إحلال وتجديد، ومع سجل إصابات اللاعب المتكرر، قد يكون النادي الألماني منفتحًا على بيعه لتوفير راتبه المرتفع، مما يمنح الهلال فرصة ذهبية لضم لاعب من الطراز العالمي.

دوشان فلاهوفيتش

أخيرًا، ولحل معضلة رأس الحربة في الهلال بهدف واقعي بدلاً من الأحلام المستحيلة، يبرز اسم المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي.

هو قناص من الطراز الأول وهداف بالفطرة، انتقاله ممكن لأن الوضع المالي ليوفنتوس ليس مثاليًا، والنادي أظهر سابقًا استعداده لبيع نجومه الكبار إذا وصل العرض المناسب.

عرض مالي ضخم من الهلال سيكون كفيلاً بإقناع إدارة "السيدة العجوز" بالتخلي عن مهاجمها الأول، وتأمين المهاجم السوبر الذي يحتاجه "الزعيم" للمنافسة عالميًا.