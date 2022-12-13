"ديلي إكسبريس": 3 أسباب تقرب رودجرز من خلافة ساوثغيت وتدريب منتخب إنجلترا
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه من المقرر أن يحول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم انتباهه إلى بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إذا تنحى غاريث ساوثغيت.
ولا يزال منتخب إنجلترا يتصبب عرقاً بشأن مستقبل ساوثغيت بعد الخسارة المؤلمة في كأس العالم أمام فرنسا، والتي أوقفت محاولة واعدة للمضي قدمًا في كأس العالم.
وخلال الفترة التي قضاها كمدرب، أشرف ساوثغيت على الوصول إلى نصف النهائي في مونديال 2018 في روسيا قبل أربع سنوات، ونهائي يورو 2020 العام الماضي.
ورفض ساوثغيت تأكيد ما إذا كان سيواصل العمل أم سيتنحى، مع بقاء أقل من عامين على يورو 2024.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، من المقرر أن يتحول مارك بولينغهام رئيس الاتحاد الإنجليزي إلى رودجرز إذا رحل ساوثغيت.
ويكافح الأيرلندي الشمالي مع ليستر سيتي حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر، لكنه قادهم سابقًا إلى مسافة قصيرة من التأهل لدوري أبطال أوروبا.
كما اقترب من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول لليفربول في عام 2015.
وبحسب الصحيفة، فإن رودجرز يقترب من تدريب منتخب إنجلترا لثلاثة أسباب، أولاً أن الاتحاد الإنجليزي لا يعتبر ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد جيدين لقيادة إنجلترا بعد مسيرتيهما مع الأندية منذ تحولهما للتدريب.
وتمت إقالة جيرارد مؤخرًا بعد تعويذة باهتة مع أستون فيلا، ويقود لامبارد إيفرتون خلال فترة صعبة حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر.
ثانيًا، المرشح الرئيسي غراهام بوتر غير متاح الآن بعد توليه مشروعًا مربحًا مع تشيلسي.
وكان من المفترض أن يتم تعيين بوتر مدرب برايتون السابق من الاتحاد الإنجليزي بعد عمله الممتاز مع برايتون، ولكن بعد أن تولى منصبه في ستامفورد بريدج مؤخرًا في سبتمبر، تبدو احتمالات رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز ضئيلة.
ثالثاً وأخيرًا، مثل بوتر، يعد إيدي هاو مديرًا يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الإنجليزي، لكن زخمه مع نيوكاسل يونايتد يجعل الخروج السريع من سانت جيمس بارك يبدو وكأنه أمر مستبعد.
ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولدى هاو فرصة مثيرة للإنفاق في فترات الانتقالات القادمة.
وأكدت "ديلي إكسبريس" أنه يمكن أن يظهر رودجرز بسرعة كمرشح أول لتدريب المنتخب، علمًا أن عقد ساوثغيت يمتد حتى عام 2024، لكن من المقرر إجراء محادثات مع بولينغهام بعد العام الجديد.