"ديلي إكسبريس": 3 أسباب تقرب رودجرز من خلافة ساوثغيت وتدريب منتخب إنجلترا

وخلال الفترة التي قضاها كمدرب، أشرف ساوثغيت على الوصول إلى نصف النهائي في مونديال 2018 في روسيا قبل أربع سنوات، ونهائي يورو 2020 العام الماضي.

ورفض ساوثغيت تأكيد ما إذا كان سيواصل العمل أم سيتنحى، مع بقاء أقل من عامين على يورو 2024.