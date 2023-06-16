مولود في 2005.. طارق بوخمان يوقع عقدا احترافيا مع بايرن ميونخ
أعلن بايرن ميونخ توقيع عقد احترافي مع طارق بوخمان المولود في فبراير 2005.
وقال بايرن ميونخ في بيان: "منح بايرن ميونخ عقدًا احترافيًا لطارق بوخمان القادم من الأكاديمية حتى عام 2026".
وأضاف: "انضم المدافع البالغ من العمر 18 عامًا إلى النادي من أوغسبورغ في العام 2019 على مستوى تحت 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين انضم إلى جميع فرق الشباب في بايرن ميوخ".
وتابع: "قدم 18 مباراة تنافسية (سجل هدفًا واحدًا) الموسم الماضي تحت 19 عامًا، بما في ذلك خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب".
وظهر بوخمان لأول مرة مع منتخب ألمانيا تحت 18 سنة في مارس ولديه ما مجموعه 13 مباراة.
وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "يسعدنا أن نجلب لاعبًا واعدًا شابًا من الأكاديمية إلى فريقنا الأول، لقد تطور بشكل جيد للغاية من الناحية الرياضية في السنوات الأخيرة وهو الآن لديه الفرصة لاتخاذ الخطوة التالية معنا".
أما طارق بوخمان فقال: "إنه لشرف كبير لي أن أوقع أول عقد احترافي مع بايرن ميونخ، أعرف ما هو امتياز اللعب لهذا النادي، لطالما دعمني النادي وقدمني بشكل كبير".
وأضاف: "أشعر بثقة كبيرة، في الوقت نفسه، أرى أن من واجبي الأول مواصلة العمل الجاد على نفسي، أريد أن أغتنم فرصتي في كل جلسة تدريبية ومباراة لأحظى برحلة ناجحة مع بايرن ميونخ".