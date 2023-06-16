مولود في 2005.. طارق بوخمان يوقع عقدا احترافيا مع بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ توقيع عقد احترافي مع طارق بوخمان المولود في فبراير 2005.

وقال بايرن ميونخ في بيان: "منح بايرن ميونخ عقدًا احترافيًا لطارق بوخمان القادم من الأكاديمية حتى عام 2026".

وأضاف: "انضم المدافع البالغ من العمر 18 عامًا إلى النادي من أوغسبورغ في العام 2019 على مستوى تحت 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين انضم إلى جميع فرق الشباب في بايرن ميوخ".

وتابع: "قدم 18 مباراة تنافسية (سجل هدفًا واحدًا) الموسم الماضي تحت 19 عامًا، بما في ذلك خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب".