بينهم محمد صلاح.. أفضل 5 لاعبين في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي

عاد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع مع انطلاق الجولة الأولى للمباريات لموسم 2024/25، وظهر العديد من اللاعبين الذين قدموا أداءً رائعًا مع بداية الموسم الجديد.

وخلال انطلاقة البريميرليغ بدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بشكل قوي بفوزه على تشيلسي، يوم الأحد، بعد يوم من تعزيز آرسنال لآماله بالفوز على وولفرهامبتون. كما حقق كل من مانشستر يونايتد، وليفربول، ونيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا انتصارات، بينما تعادل توتنهام مع ليستر سيتي، مساء الاثنين.

وسلط موقع 90min الضوء على أفضل 5 لاعبين قدموا أداء بارزا في الجولة الأولى، وهم كالتالي:

5. محمد صلاح

في المركز الخامس جاء النجم المصري محمد صلاح، الذي لا يبتعد أبدًا عن قائمة الهدافين في بداية أي موسم، وقد تمكن مرة أخرى من هز الشباك عندما تغلب ليفربول على إبسويتش تاون، الصاعد حديثًا.

ساعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فريق آرني سلوت في كسر التعادل في الشوط الثاني، حيث صنع الهدف الأول لدييغو غوتا قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني لينهي اللقاء بنتيجة 2-0.

ورغم أن صلاح يقضي موسمه الأخير من عقده مع ليفربول، إلا أن ذلك لن يمنعه من تسجيل العديد من الأهداف خلال موسم 2024/25.

4. كاي هافيرتز

في المركز الرابع حل كاي هافيرتز الذي أثبت مرة أخرى في فوز آرسنال الافتتاحي على وولفرهامبتون أنه ماكينة ترابط بين أطراف الفريق، حيث لا يزال اللاعب الدولي الألماني يتعاون مع بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي بشكل رائع، ووضع حدًا لأي توتر في ملعب الإمارات بتسجيله هدفًا في الدقيقة 25.

3. كوبي ماينو

في المرتبة الثالثة لقائمة أفضل لاعبي الأسبوع الأول للبريميرليغ، جاء اللاعب كوبي ماينو، نجم مانشستر يونايتد، الذي وصفه زميله جوشوا زيركزي على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "الجنرال" في وسط الميدان، ومع أداء مثل الذي قدمه ضد فولهام ليلة الاثنين، من السهل معرفة السبب.

حقق اللاعب الشاب خمسة اعتراضات، وهي أعلى نسبة في المباراة، وفاز بـ11 مواجهة على الأرض، كما تعرض لأربعة أخطاء ساهمت في تخفيف الضغط على الفريق.

ويحتاج الشياطين الحمر إلى إظهار تهديد أكبر في الهجوم على مدار الموسم، لكنهم سيحظون دائمًا بقدم قوية في المباريات إذا استمر ماينو في اللعب بهذا المستوى.

2. ماتيو كوفاسيتش

عادة ما يشعر مشجعو مانشستر سيتي ببعض القلق عندما يغيب قائد خط الوسط رودري عن المشاركة، وكانت رحلة الأحد إلى ملعب ستامفورد بريدج ليست استثناءً، ومع ذلك، تمكن بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، من الاعتماد على لاعب الوسط السابق لتشيلسي، ماتيو كوفاسيتش، الذي أظهر قدرة دفاعية جيدة، بينما كان يراوغ مدافعي الفريق المنافس بسهولة بالغة، مما ضمن أن السيتي لم يفتقدوا لاعبهم الدولي الإسباني.

الطريقة التي تخطى بها اللاعب الدولي الكرواتي كلًا من إنزو فرنانديز ومويزيس كايسيدو، وهما لاعبان كلفا تشيلسي مبالغ ضخمة مقابل أدائهما، قبل أن يسدد كرة مذهلة من مسافة بعيدة، كانت ببساطة مذهلة.

1. بوكايو ساكا

قد يكون من الصعب على المدرب مقارنة لاعب بميسي، لكن عندما ينطلق بوكايو ساكا بكامل طاقته، ويبدأ في السيطرة على المباريات كما فعل ضد وولفرهامبتون، تبدو كلمات ميكائيل أرتيتا مبررة إلى حد كبير.

لم يمنح وولفرهامبتون الجناح مساحة كبيرة خلال المباراة، لكن ساكا جعلهم يدفعون الثمن بصناعته للهدف الأول الذي سجله هافيرتز قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74.

آرسنال يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيكون ساكا وزملاؤه في الهجوم مفتاحًا لتحقيق هذا الطموح.