القادسية يوجّه ضربة للنصر في سباق صفقة نجم التعاون

وجه نادي القادسية صدمة قوية إلى إدارة النصر في سباق الحصول على خدمات اللاعب سعد الناصر ظهير أيسر التعاون قبل غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي.

وأبدى نادي النصر اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع سعد الناصر، وأرسل عرضاً لإدارة التعاون.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة القادسية أرسلت عرضاً رسمياً، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الحصول على خدمات سعد الناصر في نادي التعاون.

وأشارت إلى أن العرض المالي الذي قدمه القادسية للحصول على خدمات اللاعب يتخطى ما قدمه نادي النصر وهو ما يعزز حظوظ القادسية في سباق الصفقة.

وأبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى صفوف النصر، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب الخلاف المالي حتى الآن بين الناديين.

ويبلغ سعد الناصر 24 عاماً، وبدأ مشواره مع فريق الشباب بنادي الهلال قبل تصعيده للفريق الأول في صفوف الزعيم العام 2021.

ورحل الناصر معاراً للتعاون، موسم 2022 – 2023، قبل شراء عقده نهائياً عقب الإعارة.

ولعب الناصر 5 مباريات مع منتخب السعودية تحت 23 عاماً، كما خاض 3 مباريات مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج في نسخة 2023.