يواجه الهلال نظيره الأهلي في مباراة قوية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

ويشارك فريقا الهلال والنصر بصفتهما البطل والوصيف لبطولة دوري روشن، وتواجدا أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم نفسه، لذلك تم اختيار ناديي الأهلي والتعاون اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي.

ويصطدم الهلال بنظيره الأهلي، في إطار المواجهة الأولى لنصف النهائي من البطولة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وينتظر الفائز من الهلال والأهلي الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني الذي يجمع النصر مع التعاون، غدًا الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي يوم السبت 17 أغسطس الحالي.

التشكيلة الرسمية للفريقين:

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي 2024 خلال السطور المقبلة:

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 1: سيطرة من الأهلي وهجوم على منطقة جزاء الهلال من الجهة اليسرى.

الدقيقة 3: تصد رائع من ياسين بونو حارس الهلال، لهجمة أهلاوية.

الدقيقة 5: ركلة حرة للأهلي في منتصف الملعب بعد إعاقة من ناصر الدوسري لمحاولة زياد الجهيني.

الدقيقة 8: ركلة حرة للهلال منتصف الملعب بعد دفعة من فرانك كيسيه لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الدقيقة 10: بطاقة صفراء من نصيب علي مجرشي لاعب الأهلي بعد تدخله مع رينان لودي في منتصف الملعب.

الدقيقة 14: تمريرة من رياض محرز من الناحية اليمنى وصلت إلى سميحان النابت المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ولكنها مرت بعيدة تماما عن المرمى.

الدقيقة 15: مهارة رائعة من ياسين بونو، حارس الهلال، مع لاعب الأهلي، الذي حاول الضغط عليه للحصول على الكرة.

الدقيقة 16: ركلة ركنية للأهلي من جهة اليسار نفذها سميحان النابت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها ياسين بونو حارس الهلال بشكل رائع.

الدقيقة 22: علي مجرشي أنقذ مرمى الأهلي من هدف محقق بعدما أبعد الكرة من أمام سالم الدوسري بشكل رائع.

الدقيقة 26: كرة عرضية من حمد تركي اليامي، لاعب الهلال، من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس الأهلي إدوارد ميندي.

الدقيقة 30: تدخل قوي على ميتروفيتش من جانب فرانك كيسيه في وسط الملعب وسقوط مهاجم الهلال ونزول الطاقم الطبي لعلاجه مع تحذير شفهي للاعب الأهلي من قبل حكم اللقاء.

الدقيقة 32: رأسية خطيرة من حسان تمبكتي، لاعب الهلال، إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ولكن حارس الأهلي تصدى للكرة ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 38: ركلة حرة للهلال في منتصف الملعب بعد تدخل قوي من بسام الحريجي على ميشيل ديلغادو.

الدقيقة 42: فرصة خطيرة تضيع من الأهلي، إيبانيز استقبل عرضية رياض محرز المتقنة وسدد دون رقابة ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

الدقيقة 45+3: هجمة مزدوجة على مرمى الأهلي وتسديدة قوية من ميشيل ديلغادو، نجم الهلال، لكن مدافع "الراقي" أنقذ مرماه من هدف محقق.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق أحداث الشوط الثاني.

الدقيقة 46: هجمة هلالية عن طريق ميتروفيتش ولكن دفاع الأهلي يتدخل.