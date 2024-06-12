اقترب من ريال مدريد.. ديفيز يرفض عرض بايرن ميونخ لتجديد تعاقده

وينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب، صاحب الـ23 عامًا، وضع شروطًا مادية "معقدة" لتجديد تعاقده مع الفريق البافاري.

وأوضحت: "إدارة البايرن قدمت عرضًا جديدًا للمدافع الكندي، يتضمن حصوله على راتب سنوي تبلغ قيمته 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات".

وعلى الجانب الآخر، يريد ألفونسو ديفيز الحصول على راتب بقيمة 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة كبيرة مقابل التوقيع".

وترى إدارة بايرن ميونخ أن مطالب ألفونسو ديفيز "مبالغ فيها"، وسيوافق النادي على بيعه هذا الصيف خوفًا من رحيله مجاناً في الموسم المقبل بسبب انتهاء عقده.