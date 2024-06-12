اقترب من ريال مدريد.. ديفيز يرفض عرض بايرن ميونخ لتجديد تعاقده
اقترب الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، من ارتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري، بعد رفضه عرضًا من ناديه لتجديد تعاقده.
وينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.
ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب، صاحب الـ23 عامًا، وضع شروطًا مادية "معقدة" لتجديد تعاقده مع الفريق البافاري.
وأوضحت: "إدارة البايرن قدمت عرضًا جديدًا للمدافع الكندي، يتضمن حصوله على راتب سنوي تبلغ قيمته 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات".
وعلى الجانب الآخر، يريد ألفونسو ديفيز الحصول على راتب بقيمة 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة كبيرة مقابل التوقيع".
وترى إدارة بايرن ميونخ أن مطالب ألفونسو ديفيز "مبالغ فيها"، وسيوافق النادي على بيعه هذا الصيف خوفًا من رحيله مجاناً في الموسم المقبل بسبب انتهاء عقده.
ألفونسو ديفيز انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، وتبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".
وشارك ديفيز في 195 مباراة مع بايرن ميونخ، منذ انضمامه إلى الفريق الألماني، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.