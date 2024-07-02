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رياضة

جيسيكا بيجولا تتأهل بسهولة للدور الثاني ببطولة ويمبلدون

جيسيكا بيجولا تتأهل بسهولة للدور الثاني ببطولة ويمبلدون
جيسيكا بيجولا المصدر: رويترز
رويترز
رويترز
02 يوليو 2024، 12:57 م

فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة بسهولة 6-2 و6-صفر على مواطنتها آشلين كريغر في الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء.

وكسرت بيجولا، التي تأهلت إلى دور الثمانية بالبطولة العام الماضي، إرسال منافستها في الشوط الأول ومضت لتتقدم 4-صفر في غضون عشر دقائق.

وتمكنت اللاعبة البالغ عمرها 20 عاما أخيرا من استغلال طول قامتها في تسديد إرسالات قوية لتوقف مسيرة بيجولا، التي لم تبد في خطر أمام منافستها المصنفة 75 عالميا وحسمت المجموعة الأولى بإرسال ساحق.

 

 

ولم تتمكن اللاعبة الصاعدة من الحفاظ على شوط إرسالها في المجموعة الثانية لتخسر مباراتها الأولى في القرعة الرئيسية بالبطولة في 49 دقيقة وارتكبت خلالها 29 خطأ سهلا.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 30 عاما بلقبها الأول على الملاعب العشبية في بطولة برلين المفتوحة الشهر الماضي وقدمت أداء جيدا في إيستبورن لترفع الآمال بشأن تخطي دور الثمانية ببطولة كبرى لأول مرة.

ويمبلدونكرة التنسالتنس

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