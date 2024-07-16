إصابة أراوخو مع أوروغواي تُنعش خزينة برشلونة

استقر نادي برشلونة الإسباني، على مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ"تعويض مادي"، بعد إصابة الأوروغوياني رونالد أراوخو مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وخضع أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني، لعملية جراحية في أوتار الركبة بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع بلاده في كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

وأصيب أراوخو البالغ من العمر 25 عامًا في مباراة منتخب أوروغواي ضد البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة سيحصل على تعويض كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يصل إلى 2.5 مليون يورو".

وأوضحت: "برشلونة سيلجأ إلى برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، الذي يسمح للأندية بتلقي تعويضات مالية عندما يتعرض لاعبوها للإصابة، على المدى الطويل، مع منتخباتهم الوطنية، وذلك عندما تصل فترة الغياب بسبب الإصابة إلى أكثر من 28 يومًا".

وشددت الصحيفة على أن برشلونة لم يعلن الوقت المقدر الذي سيغيب فيه رونالد أراوخو، ولكن الفحوصات أكدت أنه سيغيب لمدة 4 أشهر تقريبًا، ومن ثم سوف يتلقى النادي الكتالوني أكثر من 2.5 مليون يورو من الفيفا".

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يذكر أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة أراوخو في أوتار الركبة اليمنى.

وفي خلال الأيام المقبلة سيخضع لإجراء جراحي على يد الطبيب لاسه ليمباينين تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي في توركو في فنلندا.

وشارك أراوخو في 37 مباراة مع برشلونة وصيف الموسم الماضي من الدوري الإسباني، ولكنه خرج مصابًا بعد مرور 33 دقيقة من المباراة التي فازت فيها أوروغواي على البرازيل بركلات الترجيح في دور الثمانية.