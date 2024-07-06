موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا

اقتنص منتخب كندا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 لملاقاة منتخب الأرجنتين، بعدما أقصى منتخب فنزويلا من الدور ربع النهائي.

جاء تأهل كندا بعدما فازت على فنزويلا بفضل ركلات الترجيح، بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

شافلبيرغ تقدم لمنتخب كندا في الدقيقة 13 من هجمة منظمة، ثم أدركت فنزويلا التعادل عن طريق روندون بالدقيقة 65، من تسديدة بالقرب من منتصف الملعب.

الأرجنتين كانت قد تأهلت إلى نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب الإكوادور بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويشهد، فجر الأحد، استكمال مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا، البداية ستكون في الواحدة بعد منتصف الليل بلقاء كولومبيا وبنما، ثم مع قمة هذه المرحلة، أوروغواي تواجه البرازيل في الرابعة فجرًا.

بينما تُقام مباراة الأرجنتين وكندا، فجر يوم الأربعاء المقبل، 10 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.