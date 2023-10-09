سبب مشاجرة ووكر ومدرب آرسنال (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن سبب اشتباك كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، مع أحد مساعدي ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، بعد مباراة الفريقين أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الغانرز.
ودخل كايل ووكر وإيرلينغ هالاند في مشاجرة مع نيكولاس جوفر، مدرب الركلات الثابتة في الجهاز الفني لنادي آرسنال.
وحدثت المشاجرة بعد المباراة أثناء توجه اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، حيث تطورت الأمور قبل أن يتدخل اللاعبون والأجهزة الفنية لإنهاء الأمر.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المشاجرة التي اندلعت بين كايل والكر ومدرب الكرات الثابتة في آرسنال نيكولاس جوفر كرد فعل على الموسم الماضي، عندما ذهب والكر لمصافحة جوفر بعد فوز مانشستر سيتي في الدوري، لكن المدرب رفض.
ولم يفهم والكر سبب مصافحته هذه المرة، ما تسبب في مشادة كلامية حتى تدخل معه هالاند، قبل أن يتم فض النقاش الحاد، ومغادرة الجميع الملعب.
وكان البديل غابرييل مارتينيلي قد سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليمنح آرسنال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي، يوم الأحد، وهي نتيجة جعلت فريق المدرب ميكل أرتيتا يتساوى في النقاط مع غريمه توتنهام هوتسبير، القادم من شمال لندن، في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ودخل آرسنال المباراة وهو لم يسبق له الفوز على سيتي منذ عام 2015، وهي سلسلة تشمل 15 مباراة، وتعد الأطول التي لم يفز فيها الفريق على أي منافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحينما سئل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأمر، قال لوسائل إعلام إنه علم به، لكنه لا يريد أن يعلق عليه.
وسبق لجوفر مدرب آرسنال أن عمل في مانشستر سيتي.