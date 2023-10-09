سبب مشاجرة ووكر ومدرب آرسنال (فيديو)

ودخل كايل ووكر وإيرلينغ هالاند في مشاجرة مع نيكولاس جوفر، مدرب الركلات الثابتة في الجهاز الفني لنادي آرسنال.

وحدثت المشاجرة بعد المباراة أثناء توجه اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، حيث تطورت الأمور قبل أن يتدخل اللاعبون والأجهزة الفنية لإنهاء الأمر.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المشاجرة التي اندلعت بين كايل والكر ومدرب الكرات الثابتة في آرسنال نيكولاس جوفر كرد فعل على الموسم الماضي، عندما ذهب والكر لمصافحة جوفر بعد فوز مانشستر سيتي في الدوري، لكن المدرب رفض.

ولم يفهم والكر سبب مصافحته هذه المرة، ما تسبب في مشادة كلامية حتى تدخل معه هالاند، قبل أن يتم فض النقاش الحاد، ومغادرة الجميع الملعب.