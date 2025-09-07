logo
بداية صعبة.. وليد صلاح الدين يتسلم أخطر ملف في الأهلي المصري

وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي المصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
07 سبتمبر 2025، 8:08 م

تسلم وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي المصري، أخطر ملف في الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

وتولى وليد صلاح الدين مهام منصبه ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني وعادل مصطفى مدرباً عاماً ومحمد نجيب مدرباً مساعداً وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى.

وسبق أن تولى وليد صلاح الدين عضوية لجنة الكرة بالنادي الأهلي بخلاف توليه منصب مدير الكرة بناديي الاتحاد السكندري وزد إف سي.

 وبحسب قناة الأهلي فإن وليد صلاح الدين تسلم مسؤولية تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذي ينتهي في صيف 2028.

وأعلن محمد يوسف المدير الرياضي قبل شهرين رغبة إدارة النادي في تعديل راتب إمام عاشور وتمديد عقده مع الفريق.

 وبحسب مصادر داخل النادي فإن إمام عاشور طلب المساواة براتب أعلى لاعب مصري داخل الفريق وهما الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".

إمام عاشور

وأثار عاشور جدلاً واسعاً بعد أن وقع مع شركة تسويق عالمية من أجل إيجاد عروض للرحيل عن الأهلي أخيراً.

