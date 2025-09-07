بداية صعبة.. وليد صلاح الدين يتسلم أخطر ملف في الأهلي المصري

تسلم وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي المصري، أخطر ملف في الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

وتولى وليد صلاح الدين مهام منصبه ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني وعادل مصطفى مدرباً عاماً ومحمد نجيب مدرباً مساعداً وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي المصري

وسبق أن تولى وليد صلاح الدين عضوية لجنة الكرة بالنادي الأهلي بخلاف توليه منصب مدير الكرة بناديي الاتحاد السكندري وزد إف سي.

أخبار ذات علاقة المدرب يعرفه تماما.. ناد سعودي يطلب نجم الأهلي محمد الشناوي

وبحسب قناة الأهلي فإن وليد صلاح الدين تسلم مسؤولية تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذي ينتهي في صيف 2028.

وأعلن محمد يوسف المدير الرياضي قبل شهرين رغبة إدارة النادي في تعديل راتب إمام عاشور وتمديد عقده مع الفريق.

أخبار ذات علاقة "خليفة" وسام أبو علي.. وكيل أسد الحملاوي يرد على مفاوضات الأهلي المصري

وبحسب مصادر داخل النادي فإن إمام عاشور طلب المساواة براتب أعلى لاعب مصري داخل الفريق وهما الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".

وأثار عاشور جدلاً واسعاً بعد أن وقع مع شركة تسويق عالمية من أجل إيجاد عروض للرحيل عن الأهلي أخيراً.