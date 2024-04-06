لويس هاميلتون: سيارة مرسيدس الحالية الأفضل منذ سنوات

قال البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس إنه يشعر أن سيارته الحالية هي أفضل سيارة حظي بها خلال أكثر من ثلاثة أعوام في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

ويأتي حديث لويس هاميلتون رغم تقديمه أداء متوسطا في التجارب التأهيلية في سباق جائزة اليابان الكبرى اليوم السبت التي هيمن عليها المنافس رد بول.

وشعر هاميلتون بالإحباط بسبب مشاكل في السيارة خلال السنوات الأخيرة وانسحب من السباق الأخير في ملبورن بعد عطل في المحرك.

وقال هاميلتون: "كان الفارق هائلا خلال نهاية الأسبوع حتى الآن، فيما يتعلق فقط بمدى الراحة التي شعرت بها في السيارة".

وأضاف "كانت قيادة السيارة أفضل بكثير في نهاية هذا الأسبوع وخاصة على حلبة مثل هذه حيث تحتاج إلى توازن جيد، وهذا هو أفضل ما شعرت به خلال السنوات الثلاث الماضية".