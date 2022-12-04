كيليان مبابي ينفرد بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم

ارتقى كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي إلى صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 في قطر، بعد هدفيه أمام بولندا اليوم الأحد، في دور الـ16 من المونديال.

وتلقى مبابي كرة من عثمان ديمبلي وضعها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك فويتشيك تشيزني حارس بولندا في الدقيقة 74، ليتقدم منتخب فرنسا 2/0.