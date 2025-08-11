كريستيانو رونالدو يكتسح ميسي.. أكثر 5 قمصان مبيعا في التاريخ

كتب: نور الدين ميفراني

مع ازدياد شعبية كرة القدم، أصبحت مبيعات القمصان أحد مؤشرات نجاح أي نادٍ. وأصبحت قيمة اللاعبين النجوم تزداد مع شعبيتهم وقدرتهم على بيع قمصان في متاجر الأندية.

وشكلت عدة صفقات انتقال فرصة للأندية لإصدار قمصان لنجومها الجدد وقليل منهم حقق مبيعات خيالية في بداية الموسم رفقة ناديه الجديد.

وهناك أيضا تنافس كبير بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي حول أكثر 5 قمصان مبيعًا على مر التاريخ ويستحوذان على المراكز الأربعة الأولى:

البرتغالي كريستيانو رونالدو والعودة لمانشستر يونايتد 2021

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي لفريقه السابق مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي وهي صفقة أثارت الجدل بسبب تدخل فيرغسون وتغيير وجهته بعدما كان متفقا مع مانشستر سيتي.

وفي غضون عشرة أيام فقط، بِيعَ 1.05 مليون نسخة من قميص كريستيانو رونالدو الأساسي لموسم 2021/2022. ويُظهر هذا الرقم مدى الحماس الذي شعر به مشجعو الشياطين الحمر، الذين رحّبوا بحماس بعودة الأسطورة البرتغالية إلى أولد ترافورد.

الأرجنتيني ليونيل ميسي والانتقال لباريس سان جيرمان

أدت الأزمة المالية في برشلونة لعدم تجديد عقد نجمه الأول ليونيل ميسي الذي غادر بالدموع واستغل باريس سان جيرمان الفرصة للتوقيع معه مجانا.

وأثار انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 حماسًا عالميًا: فقد بِيعَ 832,000 قميص في غضون 24 ساعة فقط.

لم تُصدم هذه الخطوة عالم كرة القدم فحسب، بل أثارت أيضًا موجة شراء هائلة في متاجر المشجعين حول العالم.

البرتغالي كريستيانو رونالدو والانتقال ليوفنتوس

لم يكمل النجم البرتغالي مشواره في ريال مدريد رغم رغبته بسبب مطالبه المالية ورفض فلورنتينو بيريز الذي طلب منه إيجاد ناد يدفع مقابل التعاقد معه وهو ما فعله يوفنتوس الإيطالي بدفعه 117 مليون يورو.

وفي أول 24 ساعة بعد الانتقال ليوفنتوس، بِيعَ 520,000 نسخة من قميص كريستيانو رونالدو الجديد، وهو رقم قياسي لسرعة بيع قمصان كرة القدم في ذلك الوقت.

الأرجنتيني ليونيل ميسي والانتقال لإنتر ميامي

انتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ورغم كونه ناديا أمريكيا لكن قيمة النجم الأرجنتيني كانت حاسمة في تدفق الجماهير على المتاجر لشراء القمصان.

وبيع 500 ألف نسخة من قميصه الأول على أرضه في ميامي خلال شهر واحد. ويؤكد هذا الرقم مجددًا مكانة ميسي كعلامة تجارية عالمية، بغض النظر عن القارة التي يلعب لها.

البرازيلي نيمار وانتقاله لباريس سان جيرمان

دفع باريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو لبرشلونة قيمة فسخ عقد البرازيلي نيمار ليجعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم صيف 2017.

وخلال الأسبوع الذي تلا وصول نيمار إلى باريس، بيع 250 ألف نسخة من قميصه على أرضه، وهو ما كان أحد أبرز نجاحات التسويق في عالم الرياضة آنذاك.