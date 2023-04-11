قلق في برشلونة من طول فترة إصابة ديمبلي

وتعرض ديمبلي للإصابة أمام جيرونا، في يناير الماضي، بعد سباق سرعة مع أرناو مارتينيز، وطلب التغيير حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأعلن برشلونة آنذاك إصابة ديمبلي، في "المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".

وينتهي تعاقد اللاعب الفرنسي مع النادي الكتالوني مع نهاية صيف عام 2024، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، ما يسهل مهمة عديد الأندية في الفوز بخدماته.

وقال الإعلامي الإسباني خافير ميغيل خيل المقرب من إدارة نادي برشلونة الإسباني إن إصابة ديمبلي هي التي تشكل القلق في النادي.

وأوضح في تغريدة أن تعافي ديمبلي طال أكثر من اللازم، ما بعث القلق داخل أروقة النادي، خاصة أنه غائب منذ شهرين ونصف، ولا أحد يعرف متى سيعود بالتحديد.