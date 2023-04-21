أنشيلوتي يتحدث عن هالاند وغوارديولا ومانشستر سيتي
تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق المقرر لها غدا السبت بالجولة 30 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعبر أنشيلوتي عن تقديره الكبير لفريق سيلتافيغو ولكرة القدم التي يقدمها منذ انطلاق الموسم.
ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة بفارق 11 نقطة ما يقلص من فرص الفريق في الحفاظ على لقب الليغا هذا الموسم، غير أن المدرب الإيطالي أكد على ضرورة مواصلة الكفاح حتى النهاية.
وتطرق حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أبدى ارتياحه لإشادة بيب غوارديولا به وتقديره للأمر كونه من مدرب كبير.
وقال أنشيلوتي: "مانشستر سيتي تغير قليلا بوجود مهاجم يسجل الكثير من الأهداف، لذلك علينا أن نتحسن ونتغير أيضا".
وتابع: "يلعبون بطرق مختلفة ونحن كذلك".
وأتم عن الأقرب للتأهل: "لا أعتقد أننا قريبون، الفرص متساوية جدا".
والتقى الناديان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونجح ريال مدريد في التأهل قبل أن ينتزع اللقب من ليفربول في النهائي الذي أقيم في باريس، ليحقق لقبه رقم 14.
وسيواجه الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي المتأهل من إنتر وميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.