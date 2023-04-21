أنشيلوتي يتحدث عن هالاند وغوارديولا ومانشستر سيتي

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق المقرر لها غدا السبت بالجولة 30 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعبر أنشيلوتي عن تقديره الكبير لفريق سيلتافيغو ولكرة القدم التي يقدمها منذ انطلاق الموسم.

ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة بفارق 11 نقطة ما يقلص من فرص الفريق في الحفاظ على لقب الليغا هذا الموسم، غير أن المدرب الإيطالي أكد على ضرورة مواصلة الكفاح حتى النهاية.