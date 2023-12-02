ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر غرناطة ويعتلي الصدارة
فوز مهم للميرنغي
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب غرناطة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ15 للدوري الإسباني.
سجل لريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة 26، ورودريغو في الدقيقة 57.
ونجح دياز في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة عرضية من توني كروس، واستلم وسدد في شباك الحارس فيريرا.
وأضاف رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد بتمريرة من إبراهيم دياز نحو بيلينغهام الذي سدد، لكن الحارس تصدى للكرة، التي ارتدت أمام رودريجو الذي وضعها في الشباك.
بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.