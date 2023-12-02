ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر غرناطة ويعتلي الصدارة

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب غرناطة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

سجل لريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة 26، ورودريغو في الدقيقة 57.

ونجح دياز في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة عرضية من توني كروس، واستلم وسدد في شباك الحارس فيريرا.