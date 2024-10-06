"هل احتفلت تحت منزلك؟".. رد ناري من متحدث الزمالك على الجارحي

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، رسالة نارية إلى محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعد تصريحات الأخير التي تهكم فيها على النادي الأبيض وإدرته وجماهيره.

الجارحي قد علق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردًا على إحدى مشجعات الزمالك التي قالت: "منسي كركب الدنيا خالص"، في إشارة إلى هدف ناصر منسي في الأهلي، ليرد قائلًا: "ردود أفعالكم مخلياني مشفق عليكم، طب والله صعبانين عليا كلكم، رئيس ومجلس ولاعبين وجمهور".

وعبر قناة "الشمس" رد أحمد سالم قائلًا: "كنا قد تخلصنا من تلك الأجواء، وأعلنا انتهاء العهد البائد المليء بالإساءات، فلماذا نعيد هذه الأجواء مرة أخرى؟".

وأضاف: "الأستاذ محمد الجارحي خانه التوفيق في هذا الرد.. لماذا نذهب لتلك المنطقة وأنت رجل سياسي محترم؟".

وواصل سالم منتقدًا كلام الجارحي: "حضرتك صعبان عليك ليه رئيس الزمالك؟، كابتن حسين لبيب يعمل في أجواء صعبة جدًا لا يتحملها أقوى الرجال، ومع ذلك حقق بطولات قارية تفرح".

وأكمل: "أعتقد إنه يجب أن يكون محل تقدير واحترام، وليس محل شفقة وأن يصعب على أحد".

وواصل: "أنا مندهش من نغمة كفاية فرحة.. هل أحتفل أمام بوابات النادي المنافس؟، وهل أنا قللت منك، هل احتفلت تحت منزلك؟".

وتابع: "أنت تحتفل منذ 4 سنوات بقاضية أفشة وهذا حقك، ولكن مش عايزني أحتفل بقاضية منسي أسبوع".

واختتم: "لماذا تُنتقَد كلمة أكبر قلعة رياضية في مصر؟ لماذا تزعل؟، هل عندما يقول الاتحاد السكندري عن نفسه أنه سيد البلد يحاسبه أحد؟ لا أعتقد. الأستاذ محمد الجارحي مدين بالاعتذار لكل من أساء له".

وفاز الزمالك على غريمه الأهلي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1، ليتوج بلقب كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه على استاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح ليحسمها الزمالك بعد إضاعة الأهلي لركلتين بواسطة يحيى عطية الله ووسام أبو علي، فيما سجل للأهلي رامي ربيعة وعمر كمال وطاهر محمد طاهر.

وسجل للزمالك عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وناصر منسي وحسام عبد المجيد، ليحرز الفريق اللقب للمرة الأولى من عام 2020.