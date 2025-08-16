تاليسكا يصدم جماهير فنربخشة في المباراة الأولى بالدوري التركي (فيديو)

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا صدمة لجماهير فريقه فنربخشة التركي في الجولة الثانية من عمر منافسات الدوري المحلي.

وسقط فنربخشة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في فخ التعادل مع غوزتيبي دون أهداف بالجولة الأولى.

وتأجلت مباراة فنربخشة بالجولة الأولى ضد ألانيا سبور؛ بسبب ارتباط الفريق بخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد فينورد الهولندي والتي فاز بها الفريق التركي بنتيجة 5-2.

وحصل فنربخشة على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء، ولكن تاليسكا أهدر ضربة الجزاء بغرابة في الدقيقة 90+4.

وكان تاليسكا قد انضم إلى فنربخشة قادماً من النصر السعودي في شهر يناير 2025.

ودفع مورينيو بالمغربي يوسف النصيري أساسياً بجانب الكولومبي جون دوران المعار من النصر قبل استبدال الثنائي.

وشارك أيضاً المغربي سفيان أمرابط أساسياً في تشكيل فريق المدرب البرتغالي مورينيو.

وشهدت المباراة جلوس اللاعب الأردني إبراهيم صبرة على مقاعد البدلاء مع فريقه غوزتيبي بعد انضمامه في الانتقالات الصيفية الماضية.