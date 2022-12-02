يوسف النصيري مهاجم المغرب لـ"إرم نيوز": أخرست ألسنة المنتقدين.. ولا نخشى مواجهة إسبانيا
أكد يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب أنه ليس قلقاً بشأن مواجهة إسبانيا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وتأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1986 بعد صدارته ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 وكندا بنتيجة 2/1 والتعادل مع كرواتيا بدون أهداف.
ويلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم بعدما حل المنتخب الإسباني في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.
وقال مهاجم إشبيلية الإسباني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه يحترم المنتخب الإسباني الذي يعلم قدرات لاعبيه جيداً بحكم أن أغلبهم يلعب معه في الدوري الإسباني.
وأشار إلى أن المنتخب المغربي يدرك أن مواجهة أي منافس لن تكون سهلة في كأس العالم، موضحاً أن اللاعبين لديهم الرغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال.
وأكد النصيري أنه تعرض لانتقادات حادة بعدما تم استدعاؤه لقائمة كأس العالم، رغم أنه يلعب منذ فترة في المنتخب المغربي.
وأضاف: "قالوا عني إنني لن أقدم الإضافة المطلوبة ولن أكون على نفس قدر الحدث، والآن سجلت هدفين للمنتخب وأخرست ألسنة المنتقدين، بل تحولت كلماتهم إلى ثناء وإشادة ونسوا ما قالوه بشأني".
وواصل: "في الوقت ذاته وجدت مساندة قوية من أسرتي وزملائي والجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي والمشجعين الذين يحضرون المباريات بكثافة وكأننا نلعب في المغرب، وأشكر كل هؤلاء لأنهم منحوني الثقة".
وأشار إلى أن ما تحقق من إنجاز التأهل إلى ثمن النهائي أمر رائع جاء بعزيمة وإصرار، ولكن الحلم ما زال مستمراً والجميع يسعى لما هو أفضل لأن الشعب المغربي يستحق المزيد من الانتصارات.
وعن إنجازه كأول لاعب مغربي يسجل في نسختين مختلفتين ببطولة كأس العالم؛ أكد النصيري أنه لا يبخل بأي نقطة عرق لصالح المنتخب ويعمل بكل قوة مع زملائه لتحقيق الانتصارات.
وأوضح أنه كان يحلم منذ الطفولة أن يلعب في كأس العالم ويسجل الأهداف، والآن حقق حلمه وكتب اسمه في تاريخ الكرة المغربية.
وسجل النصيري هدفا للمنتخب المغربي في تعادله مع إسبانيا بنتيجة 2/2 في دور المجموعات بنسخة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018.