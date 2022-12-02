يوسف النصيري مهاجم المغرب لـ"إرم نيوز": أخرست ألسنة المنتقدين.. ولا نخشى مواجهة إسبانيا

ويلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم بعدما حل المنتخب الإسباني في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.

وقال مهاجم إشبيلية الإسباني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه يحترم المنتخب الإسباني الذي يعلم قدرات لاعبيه جيداً بحكم أن أغلبهم يلعب معه في الدوري الإسباني.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي يدرك أن مواجهة أي منافس لن تكون سهلة في كأس العالم، موضحاً أن اللاعبين لديهم الرغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال.

وأكد النصيري أنه تعرض لانتقادات حادة بعدما تم استدعاؤه لقائمة كأس العالم، رغم أنه يلعب منذ فترة في المنتخب المغربي.

وأضاف: "قالوا عني إنني لن أقدم الإضافة المطلوبة ولن أكون على نفس قدر الحدث، والآن سجلت هدفين للمنتخب وأخرست ألسنة المنتقدين، بل تحولت كلماتهم إلى ثناء وإشادة ونسوا ما قالوه بشأني".

وواصل: "في الوقت ذاته وجدت مساندة قوية من أسرتي وزملائي والجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي والمشجعين الذين يحضرون المباريات بكثافة وكأننا نلعب في المغرب، وأشكر كل هؤلاء لأنهم منحوني الثقة".

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجاز التأهل إلى ثمن النهائي أمر رائع جاء بعزيمة وإصرار، ولكن الحلم ما زال مستمراً والجميع يسعى لما هو أفضل لأن الشعب المغربي يستحق المزيد من الانتصارات.