مقدمة السيارة تحطمت.. نجاة أسطورة الهلال محمد الشلهوب من حادث خطير (فيديو)

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نجا أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، محمد الشلهوب، من حادث مروري خطير مساء الأحد، بعد أن تحطمت مقدمة سيارته بالكامل.
ويُعد الشلهوب أحد أبرز نجوم الكرة السعودية على مدار التاريخ، حيث حقق إنجازات كبيرة مع "الزعيم" والمنتخب.
وتولى الشلهوب تدريب الفريق الأول بنادي الهلال مؤقتاً خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس في نهاية الموسم الماضي.
تعرض الشلهوب لحادث مروع، حيث تم تداول فيديو لسيارة النجم السعودي الكبير عقب الحادث.
وأكدت مصادر مقرّبة أن اللاعب السابق خرج سالماً من الحادث دون أي إصابات، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر حجم الأضرار البالغة التي لحقت بمركبته.
وتهشمت مقدمة السيارة تمامًا بسبب الحادث الذي تعرض له أسطورة نادي الهلال.