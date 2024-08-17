يستعد النصر لخوض أول نهائي له هذا الموسم الجديد أمام نظيره الهلال سعيًا لحصد بطولة بعد سيطرة "الزعيم" على كل شيء في الموسم الماضي.

وبين تلك الاستعدادات كان يجب أن يكون البرتغالي كريستيانو رونالدو حاضرًا بقوة من أجل فرض كلمته في المباراة النهائية، لكن النجم الأسبق لريال مدريد غاب عن آخر تدريبات جماعية.

تقول الرواية الرسمية كما نقلتها صحيفة "الرياضية"، إن كريستيانو رونالدو يعاني من الإرهاق، وبسببه لم يستطع المشاركة في التدريبات الجماعية الأخيرة للنصر، لكنه سيتواجد بشكل طبيعي في المباراة، ولو كان ذلك حقيقًا فنحن هنا أمام تضحية ضخمة من النجم البرتغالي.

البداية أمام التعاون

لعب رونالدو بشكل أساسي أمام التعاون في مباراة نصف النهائي، وكان من نجوم المباراة بصناعته للهدف الأول وتسجيله للثاني.

لكن مع حلول نهاية اللقاء كان لويس كاسترو قد طالب ساديو ماني بالخروج من الملعب في تبديل تنشيطي، لكن بدلًا من ذلك ذهب رونالدو وقال لماني أن يبقى وخرج هو بدلًا منه.

كان من الواضح أن رونالدو يعاني من أمر ما، فالبرتغالي لا يطلب التبديل أبدًا ويفضل البقاء في الملعب لأطول وقت ممكن حتى لو كان قد سجل عدة أهداف وصنع مثلها.

تضحية كبيرة

بحسب ما أوضحت الصحيفة، فرونالدو سيتواجد في المباراة المقبلة ضد الهلال بشكل طبيعي، على الرغم من شكواه من الإجهاد.

يرفض رونالدو الاستسلام لفكرة عدم التواجد في مباراة حاسمة، لقد فعل ذلك طيلة مسيرته ويكرره في الوقت الحالي.

ويتذكر الجميع كيف كان حزينًا ويبكي عند تبديله أمام فرنسا في نهائي كأس الأمم الأوروبية قبل ثماني سنوات بعدما تعرض لإصابة صعبة للغاية جعلته يغادر المباراة في شوطها الأول.

على النقيض من ميسي

في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير أن رونالدو سيلعب المباراة بالرغم من معاناته ظهرت تقارير أمريكية، تؤكد تأخر عودة ليونيل ميسي مرة أخرى.

أصيب الأرجنتيني في مواجهة نهائي كوبا أمريكا 2024، ضد منتخب كولومبيا في الكاحل، وقد كانت إصابة قوية بالفعل، لكن لم يتخيل البعض أن يستمر الغياب كل تلك الفترة.

انتهت كوبا أمريكا في النصف الأول من يوليو، ومر أكثر من شهر على المباراة النهائية، ولم يعد ميسي بعد.

وتؤكد بعض التقارير أن ليونيل ميسي سيستمر غيابه حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وأنه لن يعود قبل مواجهة فيلادلفيا، أي سيغيب لمدة مباراتين إضافيتين عن فريقه، هذا بجوار فترة التوقف الدولي.

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دوافع رونالدو

يملك كريستيانو رونالدو مجموعة كبيرة من الدوافع تجعله يقدم الغالي والنفيس لخوض نهائي آخر أمام الهلال.

كان "الزعيم" هو السبب الأساسي في خروج رونالدو صفر اليدين مع النصر في الموسم الماضي، بعد أن تفوقوا عليه ذهابًا وإيابًا في الدوري، ونالوا منه في نهائي السوبر وطُرد في نهائي الكأس.

يريد البرتغالي أن يرفع لقبه الرسمي الأول مع النصر، وأن يوقف سلسلة الهلال في عدم الهزيمة محليًا.

كل تلك دوافع تستطيع قيادة البرتغالي لخوض المباراة بشكل أساسي، حتى لو لم يلعب التدريب الأخير، أو حتى لو كان يعاني بعض الإرهاق.