شهدت دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" لقطات مؤثرة لسيدات وفتيات، أثرن الجدل خلال أحداث الدورة التي تقام في العاصمة الفرنسية.

وأثارت بعض السيدات الجدل خلال الأولمبياد، إذ ظهرت لاعبة أوكرانية وهي نائمة خلال الألعاب، وأخرى ظهرت بدمية ابنتها، وواحدة طُرِدَت بسبب التنزه مع صديقها.

أما المشكلة الكبرى، فكانت من نصيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ، اللتين دار جدل حول أحقيتهما في المشاركة في أولمبياد باريس.

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الأولمبية الدولية تحسم مصير خليف

الجزائرية إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ، اللتان تأهلتا إلى الدور نصف النهائي في فئتيهما، أصبحتا في دائرة الضوء مؤخرًا ضمن خلاف بشأن الجنس هيمن على عناوين الأخبار، وكان موضوعا للكثير من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

واُسْتُبْعِدَت الملاكمتان من بطولة العالم 2023 في نيودلهي بعد فشلهما في اجتياز قواعد أهلية رابطة الملاكمة الدولية (IBA) التي تمنع الرياضيين الذين لديهم هرمونات ذكورية من المنافسة في منافسات السيدات.

وقالت الرابطة أمس الاثنين، إن الملاكمتين لم تجتازا اختبار الأهلية بعد خضوعهما لاختبار كروموسومات خلال بطولة العالم 2023، وإنها أخطرت اللجنة الأولمبية في ذلك الحين.

ولكن ردّ مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي وقال: "كانت هاتان الرياضيتان تنافسان في المسابقات الكبرى لست سنوات دون مشكلات. تحق لهاتين المرأتين المشاركة في هذه المسابقة، وسيظل الوضع هكذا".

ورفضت الأولمبية الدولية نتائج الاختبارات التي أجرتها الرابطة، ووصفتها بأنها اعتباطية وغير شرعية قائلة إنه لا يوجد سبب لإجرائها.

وضمنت الملاكمتان الحصول على الميدالية البرونزية على الأقل بتأهلهما إلى الدور قبل النهائي.

وتلعب إيمان في الدور قبل النهائي أمام حاملة اللقب، التايلاندية جان جايم سوانبينغ اليوم الثلاثاء، بينما تواجه لين التركية إسراء يلديز غدًا الأربعاء.

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سر الحسناء النائمة

الأوكرانية ياروسلافا ماهوكيخ أثارت جدلًا كبيرًا، بعد ظهورها نائمة، وذلك في أعقاب فوزها بالميدالية الذهبية في القفز العالي للسيدات.

وتم تداول صور للاعبة الأوكرانية الحسناء ياروسلافا ماهوكيخ وهي مستلقية على فراش أخضر، وبدا أنها تغفو.

ماهوكيخ تعلمت هذه الطريقة من مدربها سيرجي ستيبانوف الذي اقترح عليها الاسترخاء لفترة طويلة بين القفزات، لأن هذا الأسلوب يسمح للدم بالتجمع في الساق.

وقالت ماهوكيخ عن ظهورها نائمة لمجلة "تايم" الأمريكية: "أشعر بالراحة عندما أستلقي، وفي بعض الأحيان أستطيع مشاهدة السحب، في أحيان أخرى أقوم بعد الأرقام من 1 إلى 4، أو الشهيق والزفير، الأمر أشبه بالاسترخاء لتقليل الضغوط".

كيم ييجي ودمية جلب الحظ

الكورية الجنوبية البالغة من العمر 31 عامًا، كيم ييجي، أصبحت حديث الكثير من الجماهير، بعد ظهورها على نحو رائع في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستطاعت، كيم ييجي تحطيم رقم قياسي أولمبي في مسابقة مسدس الهواء 10 أمتار، إذ استطاعت الفوز بالميدالية الفضية، بعد هزيمتها أمام مواطنتها وزميلتها في الغرفة في القرية الأولمبية أوه يي جين، والتي سجلت رقما قياسيا أولمبيا قدره 243.2 نقطة.

ليس هذا هو ما لفت الأنظار إليها، بل اصطحبت كيم ييجي دمية خلال مشاركتها في مسابقة التصويب بالمسدس، وهو ما أثار الجدل حولها.

وقالت كيم ييجي إن تلك الدمية تعود إلى طفلتها، وحرصت على اصطحاب الدمية لجلب الحظ لها، خاصة أن تلك الدمية المفضلة لابنتها.

طرد سباحة هربت لمقابلة صديقها

قامت البعثة البرازيلية مساء 29 يوليو الماضي، بطرد السباحة آنا كارولينا فييرا، بسبب هروبها لقضاء ليلة مع صديقها.

آنا كارولينا هربت من الفندق الذي تقيم فيه مع البعثة، مع صديقها السباح جابرييل سانتوس، وذلك لقضاء ليلة في العاصمة الفرنسية باريس، ما استدعى اللجنة الأولمبية البرازيلية إلى طردها من مقر إقامة البعثة.

طرد السباحة الحسناء لـ"زيارة ديزني لاند"

وعلى المنوال نفسه طردت اللجنة الأولمبية في باراغواي السبّاحة الحسناء لوانا ألونسو التي أعلنت اعتزالها، من مقر البعثة في القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس؛ بسبب ما قالت إنه "سلوك غير لائق".

وكانت لوانا ألونسو تخرج ليلاً، ونشرت صوراً من زيارتها لمدينة الألعاب الشهيرة "ديزني لاند".

كما كانت لوانا تتنزه في باريس، إذ التقطت صوراً مع نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، ونشرت صورة لها بالقرب من ديزني لاند، وهو ما أثار غضب اللجنة الأولمبية في باراغواي وقررت طردها.

وأعلنت ألونسو البالغة من العمر 20 عاماً اعتزالها السباحة بعدما احتلت المركز السادس في سباق 100م فراشة، وفشلها بالتأهل إلى نصف النهائي.

مشاركة ندى حافظ "الحامل"

المصرية ندى حافظ، بطلة السلاح أثارت الجدل هي الأخرى، بعدما كشفت أنها خاضت أولمبياد باريس وهي حامل في شهرها السابع، وتحدثت عنها صحافة عالمية.

وتغلبت ندى على اللاعبة الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي في دور الـ32 فردي سيدات في سلاح السابر، ولكنها ودعت أولمبياد باريس من دور الـ16، بالهزيمة من الكورية الجنوبية جيون هايونغ 15-7، لتخرج بعدها وتعلن عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، المشاركة في المسابقة وهي حامل.

الزواج في الأولمبياد

في مشهد مثير للجدل أيًضا، تقدم بابلو سيمونيت، لاعب منتخب الأرجنتين وفريق بيندورم الإسباني لكرة اليد، بعرض زواج للاعبة الهوكي بيلار كامبوي من فريق سانسي كومبولتنسي، خلال تواجدهما في القرية الأولمبية قبيل بدء منافسات "أولمبياد باريس 2024".

سيمونيت تقدم بطلب للزواج من خلال عرض خاتم الخطبة على كامبوي، أمام الجهازين الفنيين لمنتخبي بلاده لكرة اليد والهوكي، ليحظى بموافقتها وسط تصفيق الجميع.

علاقة بيلار وسيمونيت بدأت في 2015 قبل عام واحد من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث احتل منتخب اليد الأرجنتيني المركز العاشر، بينما خرج فريق الهوكي من ربع النهائي.