"هذه قوانين اللعبة".. إبراهيموفيتش يصدم محبيه بصورة مروعة لإصابة في الرأس

أثار أسطورة منتخب السويد ونجم ميلان الإيطالي السابق زلاتان إبراهيموفيتش الرعب والتساؤل في أوساط متابعيه وعشاقه وذلك بعد نشره صورة على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" لإصابة بليغة وجرح غائر في الرأس.

وتهاطلت ردود الأفعال عبر منصات التواصل بعد أن نشر زلاتان صورة لجرح غائر في الرأس ونزيف خارجي، دون أن يكشف عن معطيات أخرى بشأن سبب تلك الإصابة البليغة أو ظروف الحادثة.

واكتفى النجم السويدي بالقول في المنشور الذي تصدَّر حسابه الرسمي: "تلك هي قوانين اللعبة"، ليزيد الغموض والتكهنات بشأن المكان الذي حصل فيه الحادث أو النشاط الذي تسبب في ذلك.

وقالت مصادر إخبارية قريبة من نجم الميلان السابق إن الحادث حصل خلال ممارسة زلاتان لرياضة تسلق الجبال، وهي رياضة معروفة جدًّا في أوروبا وتحظى باهتمام كبير، وتُعد من الرياضات الأكثر مغامرة، كما أنها تتسبب عادة في إصابات بليغة وكسور لممارسيها.

ولم تؤكد الصحف التي نقلت خبر إصابة زلاتان إبراهيموفيتش أن تلك الحادثة جرت فعلًا في مغامرة تسلق الجبال، لكن رجحت ذلك بحكم أن النجم السويدي كثيرًا ما يمارس تلك الهواية.

وأشار اللاعب السابق، البالغ من العمر 43 عامًا، إلى أن "تلك هي قوانين اللعبة" ما اعتبره المتابعون أن الإصابة جاءت إثر نشاط رياضي للنجم السابق الذي بدا فخورًا بإظهار جرحه الغائر.

واحتاج إبراهيموفيتش بعد الحادث، الذي حصل الأحد، إلى رتق للجرح، فيما أضاف تعليقًا على الصور التي نشرها على منصة "إنستغرام" قائلًا: "حذار".

ويتولى السويدي حاليًّا منصب مدير عام للميلان الإيطالي بعد أكثر من عام من اعتزاله كرة القدم من بوابه الفريق ذاته.