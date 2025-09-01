سياتل ساوندرز يسقط إنتر ميامي ويتوج بلقب كأس الدوريات

فشل ليونيل ميسي في إضافة لقب جديد إلى خزانته بعد أن تلقى فريقه إنتر ميامي هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام سياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات، فجر اليوم الاثنين.

وكان ميامي يسعى للتتويج بالبطولة للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعد إنجازه الشهير عام 2023، الذي جاء مباشرة بعد انضمام ميسي إلى النادي.

لكن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني لم يتمكن من إلهام فريقه لتحقيق انتصار جديد على ملعب "لومن فيلد" بسياتل، حيث سجل كل من أوسازي دي روزاريو، وأليكس رولدان، وبول روثروك ثلاثية تاريخية منحت الساوندرز فوزا كبيرا على إنتر.

ووضع دي روزاريو فريقه في المقدمة بعد أن حول كرة رأسية من مسافة قريبة إلى الشباك في الدقيقة 26، قبل أن يسجل رولدان من ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية، بعدما اعتبر الحكم أن يانيك برايت لاعب إنتر أسقط أحد المهاجمين داخل المنطقة.

ولزيادة معاناة ميسي وميامي، استغل روثروك كرة مرتدة على حدود منطقة الجزاء بعد خمس دقائق فقط، وتجاوز أحد المدافعين، ثم سدد الكرة بإتقان في الزاوية اليسرى السفلى ليجعل النتيجة 3-0.

وبهذا الانتصار، أصبح سياتل أول فريق في التاريخ ينجح في الفوز بجميع الألقاب المتاحة له في أمريكا الشمالية.

الفوز وضع سياتل في مصاف كبار أندية القارة، بعدما سبق له الفوز بلقبين في الدوري المحلي، ودرع المشجعين، و4 ألقاب في كأس الولايات المتحدة، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال الكونكاكاف.

أما ميامي، فما زال بعيدا عن التتويج بأي لقب منذ فوزه بالبطولة نفسها في الموسم الأول لميسي قبل عامين.