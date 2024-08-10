تفاعل المعلق الجزائري حفيظ دراجي مع فوز مواطنته إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، مساء الجمعة، بعد فوزها على الصينية يانغ ليو، المصنفة ثانية، 5-0 بإجماع الحكام.

وبلغت إيمان خليف النهائي بعد تغلبها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ بإجماع الحكام.

وقال حفيظ دراجي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "إنها العدالة الإلهية، وأغلى ذهبية في تاريخ الأولمبياد، لا ترامب ولا إيلون ماسك، ولا ميلوني، ولا الاتحاد الدولي للملاكمة، ولا الملاكمات الإيطالية والمجرية والتايلاندية، ولا حتى بطلة العالم الصينية، ولا كل المتنمرين والحاقدين من السياسيين والرياضيين والمشاهير".

وأضاف: "بل إيمان الجزائرية هي التي تفوقت على الجميع، بفضل من الله، ثم بجهدها وصبرها وثباتها، تحيا الجزائر".

وانتصرت إيمان في مشوارها على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ 16، ثم المجرية هاموري في ربع النهائي، وعلى التايلاندية جانجام سوافانينغ في نصف النهائي.

وقبل بداية الأولمبياد، تعرضت إيمان خليف لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023؛ بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية، وأدانت الاتحاد الدولي للعبة.