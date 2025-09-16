استبعد اسمين.. محمود الخطيب يحدد موعد إعلان مدرب الأهلي المصري

حدّد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، موعداً حاسماً للكشف عن المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد أقال مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري، ليتولى المهمة عماد النحاس بشكل مؤقت، لكن الفريق لم يقدم أيضاً الأداء المأمول منه وتعادل مع إنبي بهدف لمثله في الجولة الماضية، ما جعل الإدارة تتحرك بشكل عاجل لحسم ملف المدرب الجديد.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمود الخطيب، سيحسم ملف المدير الفني الجديد، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: "الخطيب يدرس حالياً جميع السير الذاتية للمدربين التي وصلت للإدارة، لكنه استبعد جميع أسماء المدربين المصريين الذين عُرضوا عليه، أبرزهم علي ماهر وحسام البدري لتولي المهمة الفنية للفريق".

وأتم: "محمود الخطيب يعمل بنفسه حالياً لحسم التعاقد مع المدرب الأجنبي، وقد يتم الإعلان عنه يوم الجمعة المقبل".

وتم ترشيح أسماء عدة مدربين أجانب على الأهلي أبرزهم كان السويسري أورس فيشر، لكن المفاوضات معه فشلت حيث دخل دائرة المرشحين لقيادة بروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني، وأيضاً البرتغالي فيرناندو سانتوس لكن اسمه أيضاً لم يلقَ ترحيباً كبيراً.

ويتردد حالياً بقوة اسم البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر السابق، بعد رحيله عن تدريب باناثينايكوس اليوناني.

وكان روي فيتوريا مدرباً لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم أفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.