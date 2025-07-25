"كرش" رياض محرز يصدم جمهور الأهلي السعودي (صورة)

أصاب اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، جماهير فريقه بصدمة قوية بعد أن انتشرت صورة له، في الساعات القليلة الماضية، خلال معسكره فريقه المقام في أوروبا وتظهر عليه علامات الوزن الزائد.
وخاض الأهلي معسكراً تدريبيًا في النمسا بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله قبل السفر إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة نادي كومو الودية.
وانتشرت صورة لمحرز وهو يتحدث مع أحد أفراد الجهاز الإداري للنادي الأهلي، وظهر النجم الجزائري بوزن زائد وهو ما أثار العديد من التعليقات السلبية تجاه جناح الفريق السعودي.
وسخرت التعليقات من "كرش" محرز إشارة إلى ارتفاع وزنه، وإهماله الجاهزية البدنية التي يجب أن يملكها لاعبو كرة القدم.
وانضم رياض محرز إلى الأهلي، في صيف 2023، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة مدوية.
وساهم محرز في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ الأهلي، كما قاد الفريق لتحقيق المركز الثالث في دوري روشن خلال موسم 2023 – 2024 ثم تراجع الفريق للمركز الخامس في الموسم الماضي.
وخاض الجناح الأيمن الجزائري 78 مباراة بقميص الأهلي، وسجل 29 هدفاً، وقدم 35 تمريرة حاسمة.. ويرتبط بعقد مع الفريق السعودي حتى صيف 2027.