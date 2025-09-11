تحفة فنية.. لابورتا يتحدث عن موعد افتتاح ملعب "كامب نو"

أثار خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حماس مشجعي النادي الكتالوني بشأن حديثه عن قرب افتتاح ملعب "كامب نو سبوتيفاي" بعد التجديدات الشاملة التي أُجريت عليه.

ويواجه البارسا أزمة بسبب الإصلاحات التي لم تكتمل في ملعب "كامب نو" منذ الموسم الماضي، والذي كان من المقرر أن يعود الفريق للعب عليه مرة أخرى هذا الموسم.

وخاض برشلونة جميع مباريات الموسم الماضي على ملعب "مونتغويك" بشكل مؤقت، إلى أن اكتملت أعمال التجديد في ملعبه التاريخي "كامب نو".

وكان من المقرر إقامة مباراة برشلونة وفالنسيا يوم 14 سبتمبر الجاري على ملعب "كامب نو"، إلا أن بعض الإجراءات الخاصة بتسلم التصريحات اللازمة أعاقت ذلك.

وفي ضوء ذلك، خاض الفريق الكتالوني أول ثلاث جولات من بطولة الدوري الإسباني خارج الأرض بالاتفاق مع رابطة أندية الدوري الإسباني.

وجمع برشلونة 7 نقاط من أول ثلاث جولات في البطولة بعد الفوز على ريال مايوركا وليفانتي، وتعادل مثير أمام رايو فاليكانو.

وقال لابورتا في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: "نحن الآن في المراحل النهائية من إنهاء الأعمال بالملعب، نحن متحمسون جدًا جدًا".

وأضاف: "لا أستطيع أن أحدد الموعد بدقة؛ لأن الأمر يعتمد على التصاريح التي يجب أن تمنحها لنا الجهات المسؤولة. ما نقوم به نحن هو العمل؛ نحن نبذل كل مجهودنا لكي يكون هذا الأمر حقيقة في أقرب وقت ممكن؛ لأنه بالفعل أصبح حقيقة".

وتابع: "أنا متشوّق لأن يرى المشجع الملعب، لأنه قبل أيام ذهبنا، ويجب أن أقول إننا تأثرنا كثيرًا، لأنه تحفة فنية. إنها تحفة سنملكها ونستمتع بها نحن مشجعي البارسا. لم يبقَ الكثير، نحن نتقدم".