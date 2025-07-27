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رياضة

حذفه تماما من الصورة.. الزمالك يصدم زيزو بتصرف مثير (شاهد)

حذفه تماما من الصورة.. الزمالك يصدم زيزو بتصرف مثير (شاهد)
أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 11:15 م

رد نادي الزمالك رسميًا على منشور النادي الأهلي حول مباراة القمة في النسخة الجديدة للدوري المصري، بتصرف أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الفريقين،

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وجاء هذا التفاعل بعد تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت قرعة مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، أمس الأحد.

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الزمالك يرد على الأهلي

كان الحساب الرسمي للنادي الأهلي قد أعلن عن موعد اللقاء مستخدمًا صورة للنجم السابق للزمالك أحمد مصطفى زيزو، الذي رحل مؤخرًا عن الفريق، ليأتي رد الزمالك على الفور بصورة مختلفة تمامًا.

 

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حيث نشر الزمالك صورة دعائية لمباراة القمة مأخوذة من مشاهد المباراة التي شهدت انسحاب الأهلي الموسم الماضي، وتحديدًا من المواجهة التي انتهت بفوز الزمالك اعتباريًا.

 

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واللافت في الصورة كان غياب زيزو عنها، رغم كونه أحد اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا وقتها، في رد واضح وصريح.

 

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