جمهور الأهلي السعودي يكافئ يايسله أمام الهلال

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اعتقل خلية كانت تصنع صواريخ في رام الله بالضفة الغربية

قرر جمهور الأهلي السعودي مكافأة المدرب الألماني ماتياس يايسله بطريقة خاصة في مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد الهلال مساء اليوم الجمعة.

ويستقبل الأهلي منافسه الهلال في قمة مثيرة على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

 وصممت جماهير الأهلي لوحة فنية ستظهر في مدرجات ملعب المباراة مع صافرة البداية بصورة للمدرب الألماني ماتياس يايسله.

ويأتي هذا التصرف من جمهور الأهلي تقديراً لنجاحات المدرب الألماني مع الفريق مؤخراً بعد أن قاد عملاق جدة لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه.

 وضمن الأهلي السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية بعد التتويج باللقب القاري بخلاف أنه سيشارك في بطولة كأس القارات للأندية في العام الحالي، وسيلتقي بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق يايسله أيضاً مع الأهلي لقب كأس السوبر السعودي في شهر أغسطس الماضي بعد التغلب على النصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

 وافتتح الأهلي مشواره في دوري روشن بالفوز على نيوم بهدف دون رد ثم التعادل مع الاتفاق دون أهداف.

