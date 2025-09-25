بأوامر جون إدوارد.. الزمالك يعاقب لاعبيه

اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قرارا حاسما تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل الأخير الذي وقع فيه الفريق أمام الجونة ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وخطف الجونة التعادل أمام الزمالك بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء الماضي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، وجاءت تلك المباراة قبل القمة 131 المنتظرة بين القطبين الأهلي والزمالك المقرر لها، يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

أخبار ذات علاقة ليس بيزيرا فقط.. 5 أسلحة ترعب الأهلي من الزمالك قبل قمة الدوري المصري

سجل هدف التقدم للزمالك الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 27، وتعادل محمد عماد للجونة في الدقيقة 87 بتسديدة قوية.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "عبد الناصر محمد، مدير الكرة، قرر خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب عقب التعادل أمام الجونة".

وأضاف: "إدارة الزمالك وجون إدوارد، المدير الرياضي، كانا في حالة غضب كبيرة بسبب هذا التعادل الذي يسبق لقاء القمة المهم والتفريط في نقطتين مهمتين بهذه الطريقة".

أخبار ذات علاقة انفعل عليه في غرفة الملابس.. فيريرا يعنف نجم الزمالك أمام زملائه

وتابع المصدر: "عبد الناصر محمد قرر على الفور خصم مستحقات من اللاعبين، خاصة أن المباراة كانت في المتناول من وجهة نظرهم".

وأتم: "اللاعبون تقبلوا الأمر في النهاية، ولم يعترضوا على القرار نهائيا".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 17 في مقدمة جدول الترتيب، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين وخسارة مباراة واحدة.