مفاجأة مدوية.. إمام عاشور يرحب بالعودة لنادي الزمالك

وأكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن إمام عاشور رحب في حديث ودي مع مقربين منه بالعودة إلى الزمالك.

وقال إمام عاشور في حديث عن الأمر، إنه قبل انتقاله للنادي الأهلي كان يرغب في العودة إلى الزمالك؛ إذ عرض نفسه على الفريق، لكنه لم يتلق أي ردود من المسؤولين في الزمالك حينها.

ويقدم إمام عاشور مستويات كبيرة مع النادي الأهلي منذ انتقاله إليه، مطلع الموسم الجاري.