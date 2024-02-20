مفاجأة مدوية.. إمام عاشور يرحب بالعودة لنادي الزمالك
رحب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بالعودة إلى الزمالك مجددا.
وكان إمام عاشور لاعبا بنادي الزمالك، قبل الانتقال إلى ميتلاند الدنماركي، في رحلة احترافية قصيرة، ومنه عاد إلى الأهلي.
وأكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن إمام عاشور رحب في حديث ودي مع مقربين منه بالعودة إلى الزمالك.
وقال إمام عاشور في حديث عن الأمر، إنه قبل انتقاله للنادي الأهلي كان يرغب في العودة إلى الزمالك؛ إذ عرض نفسه على الفريق، لكنه لم يتلق أي ردود من المسؤولين في الزمالك حينها.
ويقدم إمام عاشور مستويات كبيرة مع النادي الأهلي منذ انتقاله إليه، مطلع الموسم الجاري.
ورفض الأهلي مناقشة عروض احتراف من أندية أبدت اهتمامها باللاعب، الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيل الفريق الأحمر.
ولم يعلن نادي الزمالك اهتمامه بالتعاقد مع عاشور المرتبط بعقد مستمر مع الأهلي.
وأمس الإثنين، زار مجلس إدارة النادي الأهلي، مقر نادي الزمالك، تلبيه لدعوة الأخير، في مبادرة لتحسين وتوطيد العلاقات بين عملاقي الكرة المصرية.