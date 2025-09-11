أسطورة النصر السعودي لرينارد: لا تفسد تاريخنا (فيديو)

وجه فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي الأسبق، رسالة نارية إلى هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في ظل استعدادات "الأخضر" لخوض ملحق التصفيات المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وخاض "الأخضر" مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الجاري، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية 2-1، قبل التعادل مع التشيك 1-1.

ويشارك في الملحق ستة منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن استضافة السعودية وقطر لمباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستهل الأخضر مشواره في الملحق بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء الـ8 من أكتوبر 2025، على أن يختتم مباريات الملحق بمواجهة العراق يوم الثلاثاء الـ14 من أكتوبر.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي الـ13 والـ18 من نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وقال الهريفي في تصريحات تلفزيونية: "كان أملنا كبيرًا أن نتأهل لكأس العالم مباشرة، دون الانتظار للملحق، لكن الآن لست متفائلًا بشكل كبير".

وأضاف: "صحيح أن المنتخب السعودي فاز في مباراة وتعادل في أخرى، وسجل 3 أهداف، لكن ما يقلقني أن رينارد لا يمتلك الأفكار الواضحة الجديدة، المدرب دفع بـ56 لاعبًا على مدار التصفيات، رغم أنه يقود المنتخب منذ فترة طويلة، ويعرف اللاعبين جيدًا، لذلك فما الداعي للاختراعات؟ لا بد من وجود ثبات في التشكيل".

وتابع: "لا توجد إستراتيجية واضحة من رينارد في خلق منتخب رائع، ما زلنا نعتمد على الحظ والصدفة، قبل مرحلة حاسمة في التأهل للمونديال".

واختتم: "ليس معقولًا ألا يعرف رينارد حتى الآن مستويات اللاعبين، نحن الآن في مرحلة الأبيض والأسود، لا بد أن نتأهل حتى لا نفسد تاريخنا".