الرئيس التنفيذي لأتلتيكو: ريال مدريد يغش ويخلق مناخًا لا يطاق للحكام

وقال: "إنهم (ريال مدريد) يغشون في المنافسة، إنهم يخلقون مناخًا لا يطاق للحكام".

وأضاف: الحجج التي يستخدمها ريال مدريد لمهاجمة الحكام ستكون مثيرة للضحك لو لم يكن الأمر بهذه الخطورة ويؤثر بشكل مباشر على تطور المنافسة".

وتابع "في تلفزيون ريال مدريد يظهر أنهم متعصبون، ويعلمون أنهم إذا لم يقولوا مثل هذه الأشياء، سيفقدون وظائفهم بسرعة".

وتحدث جيل مارين عن تدخل جود بيلينغهام على أنخيل كوريا، وتساءل ما إذا كان أحد لاعبي أتلتيكو مدريد هو من قام بهذا التدخل ضد لاعب من ريال مدريد.

رد أنشيلوتي

ورد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تعليقات جيل مارين.

وقال أنشيلوتي بعد الفوز على لاس بالماس: "لقد ارتكب جيل مارين خطأً كبيرًا، لا أحد مثالي".

وأضاف: "لا أهتم لما يقوله الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الجميع يقول ويفعل ما يريد".