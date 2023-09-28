الرئيس التنفيذي لأتلتيكو: ريال مدريد يغش ويخلق مناخًا لا يطاق للحكام
شن ميغيل أنخيل جيل المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد هجومًا قويًّا على ريال مدريد واتهمه بـ "الغش" والتأثير على الحكام.
وتواجد ميغيل أنخيل جيل في المكسيك، لكنه كان متابعًا لأحداث الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي حيث فاز أتلتيكو 3/1 على ملعبه واندا ميتروبوليتانو في الجولة السادسة من الليغا.
ويرى ميغيل أنخيل جيل أنه لا يهم ما إذا كان الحكم على حق أم لا، لأنه يرى أن البيئة الإعلامية لريال مدريد تشكل ضغطًا على التحكيم في المباريات التالية.
وقال: "إنهم (ريال مدريد) يغشون في المنافسة، إنهم يخلقون مناخًا لا يطاق للحكام".
وأضاف: الحجج التي يستخدمها ريال مدريد لمهاجمة الحكام ستكون مثيرة للضحك لو لم يكن الأمر بهذه الخطورة ويؤثر بشكل مباشر على تطور المنافسة".
وتابع "في تلفزيون ريال مدريد يظهر أنهم متعصبون، ويعلمون أنهم إذا لم يقولوا مثل هذه الأشياء، سيفقدون وظائفهم بسرعة".
وتحدث جيل مارين عن تدخل جود بيلينغهام على أنخيل كوريا، وتساءل ما إذا كان أحد لاعبي أتلتيكو مدريد هو من قام بهذا التدخل ضد لاعب من ريال مدريد.
رد أنشيلوتي
ورد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تعليقات جيل مارين.
وقال أنشيلوتي بعد الفوز على لاس بالماس: "لقد ارتكب جيل مارين خطأً كبيرًا، لا أحد مثالي".
وأضاف: "لا أهتم لما يقوله الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الجميع يقول ويفعل ما يريد".
هجوم قناة ريال مدريد
ووجهت قناة ريال مدريد التلفزيونية هجومًا كبيرًا ضد الحكم ألبيروخا روخاس وحكم تقنية الفيديو "الـVAR" متهمين إياهما بالتسبب في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.
ووفقًا لصحيفة "آس" فإن قناة ريال مدريد الرسمية (RMTV) انتقدت أداء الحكم ووصفته بأنه عضو في "دوري نيغريرا " وحكم خافيير تيباس، في إشارة إلى "فضيحة نيغريرا" الشهيرة والمتهم فيها برشلونة بمنح الحكام أموالًا مقابل خدمات للبلوغرانا.
وأعرب ريال مدريد، عبر قناته، عن أسفه لوجود "3 أخطاء ضخمة" ارتكبها الحكم، بوجود خطأ ضد جود بيلينغهام في اللعبة التي تسبق هدف أتلتيكو الأول، وتدخل لخوسيه ماريا خيمينيز لم يحصل فيه على بطاقة حمراء ولمسة يد على ماريو إرموسو داخل المنطقة.
وأوضحت الصحيفة، أن القناة الرسمية للميرنغي شككت في روخاس، حيث قال المحللون: "عندما علمنا من سيكون الحكم، عرفنا ما سيحدث. إنهم يرتكبون الأخطاء الفادحة ذاتها مع ريال مدريد".
وأشارت القناة إلى أن روخاس أحد الحكام الذين يستعينون بالخدمات التي تقدمها شركة ابن نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الليغا، رغم أن القاضي تحدث عن وجود فساد منهجي في هذه القضية.