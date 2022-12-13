بعد التألق في كأس العالم.. كيف نجحت إستراتيجية المغرب للكشف عن المواهب؟
ألقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على أسباب نجاح المغرب في كأس العالم وبلوغ "أسود الأطلس" قبل نهائي مونديال قطر كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.
وترى الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار أن جزءًا من نجاح منتخب المغرب الحالي يرجع لسياسة الرصد التي اتبعوها منذ سنوات لاختيار لاعبين مميزين من مزدوجي الجنسية المولودين في أوروبا.
ويأتي ذلك إضافة إلى نشاط أكاديمية محمد السادس المتخصصة في تخريج المواهب، فضلًا عن مشروع موازٍ يبحث عن مواهب أصولها مغربية وضمهم للمنتخب الوطني قبل خطفهم من دول أخرى.
وكان لهذه السياسة نجاح باهر بضم نجوم مثل أشرف حكيمي ورومان سايس وآخرين، وأبرز دليل على نجاح هذه السياسة ركلة الجزاء التي سجلها حكيمي في مرمى إسبانيا، البلد الذي ولد فيه، ليقود المغرب إلى دور الثمانية.
وولد 14 من أصل 26 لاعبًا مغربيًا يشاركون بمونديال قطر في الخارج في دول مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا. لكن قرار اللعب للمغرب يرجع لأسباب مختلفة.
وهذا القرار عرض بعض اللاعبين المغاربة الدوليين لانتقادات شديدة، حيث وصف أسطورة كرة القدم الهولندية ماركو فان باستن حكيم زياش بأنه "غبي" لاختياره اللعب للمغرب على حساب هولندا.
وفوجئ الكثيرون باختيار حكيمي، أحد أفضل المدافعين في العالم، المغرب بدلًا من إسبانيا. وعندما كان حكيمي يتدرب مع فرق الشباب الإسبانية، قال في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت أنه ليس المكان المناسب لي، لم أشعر بأنني في بيتي، لم يكن من أجل أي شيء على وجه الخصوص، وإنما لما شعرت به، لأنه لم يكن ما كان لدي في بلدي، وهو الثقافة العربية، كوني مغربيًا، أردت أن أكون هنا".
الشعور وكأنك مهاجر
يُعزى نجاح الفائزين السابقين بكأس العالم إلى التركيبة متعددة الثقافات لفريقهم، والتي مثلت التنوع الثري والوجوه الجديدة للمجتمع الفرنسي والألماني.
لكن هذا التنوع كان غير مريح عندما توقفت الانتصارات، والأكثر شهرة هو أن الفريق الفرنسي الفائز بلقب مونديال 1998 أطلق عليه في فرنسا لقب "أسود وعرب وأبيض" لوصف تمثيل فرنسا السوداء والعربية والبيضاء.
وفجأة، بعد البطولات الدولية الفاشلة المتتالية، تم انتقاد هذا التنوع باعتباره خلق توترات وعدم انسجام داخل الفريق.
وفي عام 2011، زُعم أن مدرب المنتخب الفرنسي السابق لوران بلان اقترح حصصًا للاعبين من خلفيات معينة مشيرًا إلى وجود "عدد كبير جدًا من اللاعبين السود والعرب" في الفريق الفرنسي، وعدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين البيض.
شبكة كشافة
بدأت المنتخبات الوطنية عبر القارة الأفريقية في الاستفادة من مواهبها المغتربة، ولكن لم يكن أي منها ناجحًا مثل المغرب الذي أقام أنظمة استطلاع في البلدان التي تعيش فيها مجتمعات مغربية الأصل في وسط وجنوب أوروبا.
وقال خبير كرة القدم الأفريقية سليم مسعود سعيد لشبكة ABC: "بحلول الوقت الذي يلعب فيه هذا اللاعب كرة القدم العليا، يكون على علم بها".
ويقف المغرب في تناقض صارخ مع غانا التي حاولت إقناع كودي غاكبو وإدي نكيتياه وكالوم هدسون أودوي باختيار اللعب لها قبل أشهر من كأس العالم.
وعادة ما تتم دعوة أكثر من 20 لاعبًا ثنائي الجنسية إلى جانب أفضل اللاعبين الشباب المقيمين في المغرب.
إنه المكان الذي تبدأ فيه العلاقة مع الاتحاد الوطني لكرة القدم، حيث يُسأل اللاعبون عن اهتمامهم باللعب للمغرب، وأتبع المغرب ذلك بإنفاق كبير على البنية التحتية التي تنافس بعضًا من أفضل مراكز التدريب الوطنية في العالم.
وقال إدريس ديالو رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم لصحيفة "ليكيب" بعد فوز المغرب على البرتغال: "ملك المغرب خصص 10 ملايين يورو (15.6 مليون دولار) لكرة القدم كل عام وأنشأ أكاديمية متفوقة على كليرفونتين الفرنسية، وباستثناء جنوب أفريقيا، لا يوجد بلد لديه استثمارات مثل المغرب. ما حدث ليس مصادفة".
وقد بدأت ثمار هذا العمل تظهر مع لاعبين من أمثال يوسف النصيري ونايف أكرد وعز الدين أوناحي، وجميعهم من خريجي أكاديمية محمد السادس لتخريج المواهب.
ويمثل المغرب إلى حد كبير علامة مرجعية في كرة القدم الأفريقية، ويمكن ملاحظة ذلك في نجاحه حتى الآن هذا العام.
وبصرف النظر عن الإنجاز في كأس العالم للرجال، نجح المغرب في التأهل لكأس العالم للسيدات العام المقبل.