بعد التألق في كأس العالم.. كيف نجحت إستراتيجية المغرب للكشف عن المواهب؟

ويأتي ذلك إضافة إلى نشاط أكاديمية محمد السادس المتخصصة في تخريج المواهب، فضلًا عن مشروع موازٍ يبحث عن مواهب أصولها مغربية وضمهم للمنتخب الوطني قبل خطفهم من دول أخرى.

وكان لهذه السياسة نجاح باهر بضم نجوم مثل أشرف حكيمي ورومان سايس وآخرين، وأبرز دليل على نجاح هذه السياسة ركلة الجزاء التي سجلها حكيمي في مرمى إسبانيا، البلد الذي ولد فيه، ليقود المغرب إلى دور الثمانية.

وولد 14 من أصل 26 لاعبًا مغربيًا يشاركون بمونديال قطر في الخارج في دول مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا. لكن قرار اللعب للمغرب يرجع لأسباب مختلفة.

وهذا القرار عرض بعض اللاعبين المغاربة الدوليين لانتقادات شديدة، حيث وصف أسطورة كرة القدم الهولندية ماركو فان باستن حكيم زياش بأنه "غبي" لاختياره اللعب للمغرب على حساب هولندا.

وفوجئ الكثيرون باختيار حكيمي، أحد أفضل المدافعين في العالم، المغرب بدلًا من إسبانيا. وعندما كان حكيمي يتدرب مع فرق الشباب الإسبانية، قال في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت أنه ليس المكان المناسب لي، لم أشعر بأنني في بيتي، لم يكن من أجل أي شيء على وجه الخصوص، وإنما لما شعرت به، لأنه لم يكن ما كان لدي في بلدي، وهو الثقافة العربية، كوني مغربيًا، أردت أن أكون هنا".