أثار ماجد هاني لاعب وسط بلدية المحلة رعب المتابعين بعد سقوطه بشكل مفاجئ في لقاء فريقه ضد مضيفه الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة للدوري المصري.

وفاجأ لاعبو بلدية المحلة بسقوط زميلهم بشكل مفاجئ ليتم نقله في سيارة الإسعاف خارج ملعب "خالد بشارة" بمحافظة البحر الأحمر لتلقي الإسعافات اللازمة في المستشفى.

وأعادت الواقعة للأذهان مشهد سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل قبل دقائق من نهاية لقاء فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس الماضي، بالدوري المصري إثر توقف عضلة القلب في استاد الإسكندرية.

وفارق أحمد رفعت الحياة، مطلع شهر يوليو الماضي، متأثرًا بمشاكل في القلب بعد أسابيع من تعافيه من آثار سقوطه في لقاء الاتحاد.

وأشارت مصادر في نادي بلدية المحلة إلى أن اللاعب يخضع لفحوصات متكاملة وأشعة على القلب للاطمئنان على حالته الصحية.

ويلعب ماجد هاني، على سبيل الإعارة، مع نادي بلدية المحلة قادمًا من الزمالك خلال الموسم الحالي.

وودَّع بلدية المحلة منافسات الدوري المصري بالخسارة أمام الجونة بنتيجة 1-2 في الجولة قبل الأخيرة.

وودَّع أيضًا "المقاولون العرب" بتعادله مع مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في نفس الجولة ليلحقا بنادي الداخلية.