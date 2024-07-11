البرتغالي موتينهو مدربًا للحسين إربد الأردني

أعلن نادي الحسين إربد تعاقده مع المدرب البرتغالي تياغو موتينهو، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال بيان صادر عن النادي الأردني، إن موتينهو أصبح مدربًا للفريق في الموسم الجديد، وسيعاونه فرناندو فالينتي، وعصام محمود بجانب مدرب حراس المرمى عمر القصواني، ومحلل الأداء مهند الحجوج والمعد البدني مظفر معمر.

ويبلغ موتينهو 44 عامًا، وبدأ مشواره التدريبي مع فريق الشباب بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم أصبح مساعدًا للمدير الفني ريكاردو سا بينتو في الفريق الأول بنادي سبورتنغ لشبونة عام 2012.

وعمل موتينهو مساعدًا لريكاردو سا بينتو في تدريب رد ستار الصربي، وأتروميتوس اليوناني، وبيلينسيس البرتغالي.

وتولى المدرب البرتغالي قيادة فريق كويمبرا في الفترة بين مارس 2023 إلى يونيو 2024 بدوري الدرجة الثانية في البرتغال.

وفاز الحسين إربد بلقب الدوري الأردني في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بعدما حصد الفريق 59 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه الفيصلي.

وخسر الحسين إربد يوم 29 يونيو الماضي أمام الوحدات في نهائي كأس الأردن بنتيجة 1-2، ليهدر فرصة حصد الثنائية المحلية.

ووجه النادي الأردني الشكر لمدربه جمال محمود بعد الخسارة الأخيرة أمام الوحدات، وقرر الاستعانة بخدمات المدرب البرتغالي موتينهو في الموسم الجديد.

ويرغب الحسين إربد في المنافسة بقوة على لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل لتحقيق إنجاز بالحفاظ على اللقب لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخ النادي.