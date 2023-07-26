زوجة ميسي تخطف الأنظار بتفاعلها مع أهدافه في شباك أتلانتا (فيديو)
لفتت الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأنظار بطريقة احتفالها وتفاعلها مع أهداف زوجها في شباك أتلانتا يونايتد، إذ قاد الفريق الأمريكي لفوز كبير برباعية نظيفة، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، فجر الأربعاء.
وتلقى النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.
وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.
وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأنتونيلا روكوزو وهي تبدي سعادتها الكبيرة بأهداف الأسطورة الأرجنتيني، حيث كانت تقفز من مقعدها مع كل هدف وتهتف بسعادة.
وكانت العديد من التقارير قد راجت بأن زوجة ميسي كانت السبب وراء منعه من الانتقال لنادي الهلال السعودي، وهو ما نفاه فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.
وكان نادي الهلال قد تقدم بعرض ضخم لضم ميسي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يقرر التوجه إلى إنتر ميامي الأمريكي، والتوقيع على عقد رسمي حتى ديسمبر 2025.
وقال حميد الدين، خلال تصريحات لبودكاست "ثمانية"، مساء الثلاثاء: "زوجة ميسي قالت لنا إنها لا تمانع القدوم إلى السعودية، ومن دون زوجها أيضًا، وأعربت عن انبهارها بالمملكة، لقد تعرضت لهجوم غير صحيح، وهي التي قالت لنا إنها ستأتي رفقة صديقاتها إلى السعودية، من أجل السياحة، دون عقد أو مقابل".
وسجل ميسي 3 أهداف في أول مباراتين مع إنتر ميامي أمام ناديي كروز أزول المكسيكي وأتلانتا يونايتد الأمريكي، ضمن منافسات كأس الرابطة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.
وواصل النجم الأرجنتيني تحقيق الأرقام المميزة في مسيرته، رافعا قائمة ضحاياه إلى 100 فريق، زار شباكها، وفقا لما ذكرته إحصائية شبكة "أوبتا".
وهز ميسي سابقا شباك 98 فريقا في 9 بطولات مختلفة هي الدوري والكأس وكأس السوبر في إسبانيا وفرنسا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.