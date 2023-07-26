زوجة ميسي تخطف الأنظار بتفاعلها مع أهدافه في شباك أتلانتا (فيديو)

لفتت الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأنظار بطريقة احتفالها وتفاعلها مع أهداف زوجها في شباك أتلانتا يونايتد، إذ قاد الفريق الأمريكي لفوز كبير برباعية نظيفة، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، فجر الأربعاء.

وتلقى النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.