سجل البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر للنصر للسعودي، هدفا رائعا في فوز فريقه وديا على نظيره ماريتيمو البرتغالي، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الجمعة، خلال معسكر الفريق المقام في البرتغال، استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا للفيديو الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، سجل تيليس الهدف عبر ركلة حرة مباشرة من تسديدة صاروخية، انتزع بها هتافات الجماهير الموجودة في الملعب؛ حيث حصل على إشادة الجميع بجانب تحية زملائه.

وجاء هذا الهدف في الوقت الذي ارتبط فيه اسم تيليس بإمكانية الرحيل عن صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من اللاعبين، على رأسهم تاليسكا وسيكو فوفانا وأوتافيو، في تجربة ودية ثانية عقب التعادل مع لوليتانو البرتغالي في اللقاء الأول بهدف لمثله.

يذكر أن النجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، انضم إلى صفوف "العالمي" خلال صيف 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد، مسجلا 3 أهداف وصنع 5 في 34 مواجهة.

ويستعد النصر لموسمه الجديد، حيث يلتقي نظيره التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن في شهر أغسطس المقبل.