أزمة تهدد استمرار علي معلول مع الأهلي
تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري، وإدارة الفريق بسبب تمديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وقال مصدر مقرب من اللاعب التونسي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن معلول حتى هذه اللحظة لم يتحدث معه أحد داخل الأهلي في ملف تمديد وتجديد تعاقده.
وأضاف أن معلول علم بأن الأهلي يرغب في تمديد تعاقده لمدة موسم فقط وهو ما يرفضه اللاعب؛ نظرا لأنه العقد الأخير في مسيرته الكروية.
وتابع أن معلول منح إدارة الأهلي فرصة حتى شهر مايو المقبل وإذا لم يفاتحه أحد في التجديد أو استمر موقف الأهلي على التجديد موسم سيرفض ويرحل عن الفريق في بداية شهر يونيو.
واختتم: "معلول لن يستكمل نهاية الموسم الكروي في مصر مع الأهلي والمقرر أن ينتهي في نصف أغسطس، وسيقوم بمناقشة العروض المقدمة له والرحيل نظرا لأن البطولات الأخرى تنتهي في يونيو".
وانضم علي معلول للنادي الأهلي عام 2016، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانتقال مجانًا في الموسم الجديد.