أزمة تهدد استمرار علي معلول مع الأهلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب التونسي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن معلول حتى هذه اللحظة لم يتحدث معه أحد داخل الأهلي في ملف تمديد وتجديد تعاقده.

وأضاف أن معلول علم بأن الأهلي يرغب في تمديد تعاقده لمدة موسم فقط وهو ما يرفضه اللاعب؛ نظرا لأنه العقد الأخير في مسيرته الكروية.

وتابع أن معلول منح إدارة الأهلي فرصة حتى شهر مايو المقبل وإذا لم يفاتحه أحد في التجديد أو استمر موقف الأهلي على التجديد موسم سيرفض ويرحل عن الفريق في بداية شهر يونيو.

واختتم: "معلول لن يستكمل نهاية الموسم الكروي في مصر مع الأهلي والمقرر أن ينتهي في نصف أغسطس، وسيقوم بمناقشة العروض المقدمة له والرحيل نظرا لأن البطولات الأخرى تنتهي في يونيو".